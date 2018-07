Pedirán otra prórroga a la implementación de nuevos recorridos de líneas urbanas

La Asamblea Ciudadana de Paraná convocó paraa todos los vecinos de la ciudad para reclamar a las autoridades municipales,previsto para este domingo., la vocera de la Asamblea, Alicia Glausser."Presentaremos un documento que lleva la firma de vecinos de la ciudad por el reclamo deporque estamos viendo que no son los adecuados", argumentó.Según denunciaron desde la Asamblea, los vecinos de la ciudad, advirtieron que"Llegar hasta las nuevas paradas, en algunos casos, les implica pasar por un lugar peligroso, y la Línea 3 no baja más a barrio Anacleto", denunció. "Los vecinos tienen que caminar hasta diez cuadras para tomar el colectivo que se desvía, va directo al centro, y deja de pasar por algunas escuelas", explicó Glausser.En otro caso, advirtieron que "los nuevos recorridos perjudicarán a los chicos que van a la escuela Záccaro, que toman la Línea 10".Así también remarcaron que desde la comuna,porque solo pintaron el asfalto con líneas de color amarillo"."Cambian los recorridos y las paradas pero no se tomaron las medidas para que toda la ciudadanía esté informada.", insistieron desde la Asamblea."Desde febrero, el municipio se había tomado todo este tiempo para revisar los recorridos", y según denunciaron los vecinalistas, "ni los han tocado porque son casi iguales a como estaban en el contrato que rechazamos el 18 de febrero".