El concejal Díaz denunció a la Viceintendente por amenazas: "Es muy grave", dijo

Extorsión de renuncia

Campaña mediática en su contra

No es la primera vez

El concejal y Vicepresidente Segundo del Concejo Deliberante de Paraná, Luis Díaz (Frente Renovador), ratificó ante la Justicia, una denuncia por amenazas propinadas por la viceintendente y presidente del Concejo Deliberante, Josefina Etienot.Díaz, contó que en una charla informal que mantuvo con Etienot el pasado miércoles, la Viceintendente, le solicitó la renuncia a su cargo de Vicepresidente Segundo del cuerpo tras una discusión sobre las tareas del cuerpo legislativo paranaense."El lunes pasado, presentamos la denuncia formal por la situación acontecida el pasado miércoles en el despacho de la Viceintendente y Presidente del Concejo Deliberante en una conversación que estábamos manteniendo y donde se produjo una expresión que la tomé como una cuestiónsemejante situación es muy grave", afirmó Díaz a Elonce y agregó que Etienot "me dice que la lista de autoridades del Concejo Deliberante, había sido avalada por el intendente Sergio Varisco e integrada por el concejal Emanuel Gainza, que están imputados en la causa federal, la misma revestía que uno también estaba en esa cuestión y obviamente, y le dije a la Viceintendente, que yo no tengo nada que ver; que yo no hablo por ellos porque ellos (por Varisco y Gainza) tienen sus abogados y la Justicia resolverá su situación", remarcó el edil.Al referirse a las acusaciones de Etienot, el concejal Díaz dijo a Elonce que "lejos estoy de andar en cualquier submundo, situación o relación. Además, no tengo ninguna denuncia ni juicio en mi contra", dijo el edil agregó: "tengo una preocupación muy grande por mi familia y por la genteEl concejal ratificó este miércoles ante la Fiscalía, la denuncia contra Etienot, realizada el pasado lunes y entregó su celular como prueba. "Hay una serie de mensajes pero que no revisten una situación mayor a las manifestaciones constantes que tenemos por parte de la Viceintendente, pero que sirven como prueba de que esta conversación se produjo ese miércoles, ya que está el mensaje en el que habíamos quedado enAMPLIAREMOS