Video: Asiste a la escuela con su bebé de apenas de un mes para no perder clases

En el mes de junio comenzó a funcionar en la escuela nocturna Nº 1 de Adultos y Jóvenes "Leandro N. Alem" de la ciudad de Paraná, una sala blanda para albergar, en horario de clases, a los hijos de quienes asisten a la institución y no tienen con quien dejarlos a cargo.Pero temporalmente el nuevo espacio no está funcionando, y es por ello que Sofía, una de las alumnas del establecimiento, para no perder clases, decidió asistir con Jeremías, su hijo de apenas un mes y una semana de vida.Si bien la jornada dura un poco más de cuatro horas, de 19.20 a 23, la joven contó en diálogo conque el bebé "se porta bastante bien, lo tengo en el aula hasta que volvamos a tener la maestra y lo pueda dejar en la sala blanda".Manos para tenerlono le faltan, sus compañeros se van turnando y tienen en brazos al pequeño Jeremías, que la mayor parte del tiempo la pasa durmiendo.Sofía indicó que como no tiene con quien dejar al pequeño y tampoco quiere perder el cursado de materias "porque se van las notas", lo lleva a la escuela."Quiero terminar la escuela, quiero recibirme cuanto antes", dijo la joven y dio cuenta que como vive "bastante lejos" de la escuela, junto con su bebé llegan hasta el establecimiento ubicado en calle La Paz "en colectivo".