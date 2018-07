Sancionaron la incorporación del "Botón Antipánico" en colectivos de Paraná

Servicios de Cadetería y Programa de Energías Limpias

En el transcurso de la novena sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná celebrada en el día de la fecha, el cuerpo legislativo sancionó un proyecto de ordenanza, impulsado por la edila María Marta Zuiani (Cambiemos), que dispone la incorporación del "Botón Antipánico" en las unidades del transporte público de pasajeros en colectivos.El mismo tendrá como finalidad contribuir a la seguridad de pasajeros y choferes y actuará como dispositivo de alerta que dará aviso al Sistema de Emergencias 911 de la Policía de Entre Ríos, ante situaciones de violencia, acoso, amenazas, robos o cualquier otro ilícito, posibilitando que el móvil policial más próximo se acerque y tome intervención ante tales hechos.Otras dos iniciativas que regulan el Servicio Privado de Cadeterías en nuestra ciudad, autoría de la legisladora Elsa Salazar (Paraná de Pie) y creando el "Programa de Promoción para las Energías Limpias", presentado por la concejala Claudia Acevedo (Cambiemos), pasaron para su tratamiento en el Orden del Día del próximo plenario de la legislatura local.

Órgano de Control del "Situ"

Pedido de licencia de Gainza

Bloque oficialista en minoría

Balance del municipio al cierre del ejercicio 2017

Emergencia Administrativa, Económica y Financiera

Proyectan declarar "Monumento Histórico" al Parque Urquiza

En la sesión tuvo ingreso el veto total del intendente municipal, Sergio Varisco, al proyecto de ordenanza oportunamente sancionado por el Concejo Deliberante, incorporando al Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integral de Transporte Urbano de Pasajeros en Colectivos (SITU), la representación de los usuarios de dicho servicio público.El tratamiento del veto se trasladó para la próxima sesión ordinaria, debiendo señalarse que para que la iniciativa impulsada por el edil Juan Enrique Ríos (FpV) sea ratificada, deberá contar con el voto favorable de los dos tercios sobre la totalidad de los concejales que integran el cuerpo deliberativo.Al referirse a la decisión adoptada por el Departamento Ejecutivo, Ríos cuestionó la misma y dijo que, tal actitud por parte de Varisco, "viene a ratificar una lógica de gestión de gobernar a espaldas de los ciudadanos y negar todo tipo de participación de éstos, en lo que debiera ser el marco democrático de una gestión municipal".El legislador indicó que "sistemáticamente esta administración ha venido negando la participación popular" y puso como ejemplos el "Presupuesto Participativo", la "Comisión Asesora para el Planeamiento Urbano" y el "Consejo Económico Social", ámbitos a los que definió como "instancias de plena participación de los vecinos".Finalmente, anticipó: "A pesar de que no logremos los votos necesarios en este recinto para ratificar la ordenanza, oportunamente sancionada, ello no implica que renunciemos al objetivo de lograr la representación de los usuarios en el mencionado Órgano de Control".Durante el desarrollo de las deliberaciones, Etienot comunicó a los ediles el tenor de una nota elevada por el vicepresidente 1º del cuerpo, concejal Emanuel Gainza (Cambiemos), mediante la cual solicita licencia por el tiempo que requiera la justicia federal para expedirse sobre su situación procesal en la causa por una red de narcotráfico en la cual ha sido imputado, junto al intendente Sergio Fausto Varisco; el edil Pablo Hernández y la responsable del área de Prensa de la Secretaría de Servicios Públicos, Griselda Bordeira, estos dos últimos funcionarios actualmente en prisión.Gainza, que será indagado mañana martes 3 de julio por el juez federal, Leandro Ríos, fundamenta su solicitud de licencia como concejal al considerarse "obligado por razones ético-personales", como así también no interferir en su "presentación ante la justicia y en el funcionamiento del Honorable Concejo Deliberante".Como consecuencia de la detención del concejal Pablo Hernández y del pedido de licencia formulado por el edil Emanuel Gainza, la bancada de "Cambiemos" en el Concejo Deliberante de Paraná se ha visto sensiblemente reducida y limitada a solo cuatro ediles sentados en sus bancas (Karina Llanes, María Marta Zuiani, Claudia Acevedo y Carlos González), sobre un total de 15 miembros que componen el parlamento municipal, habiendo perdido en consecuencia hasta la posibilidad de lograr la mayoría simple en el tratamiento de los proyectos.La concejal Cristina Sosa (FpV), mediante un proyecto de comunicación "in voce", planteó solicitar al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre Ríos, copia del balance de cierre del ejercicio 2017 de la Municipalidad de Paraná, "ante el incumplimiento por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de remitir en tiempo y forma el mismo para conocimiento de este cuerpo legislativo", poniendo de manifiesto lo que calificó como "mal manejo de fondos y recursos de la comuna", por parte de la gestión Varisco.La viceintendenta, en respuesta a la inquietud planteada por la edila opositora, ratificó que el citado balance "nunca llegó a conocimiento de este poder legislativo" entendiendo que hubo por parte del Departamento Ejecutivo "un incumplimiento de ese deber formal".Desde la bancada del "Frente para la Victoria" y ante lo que definieron como una "verdadera situación de caos por la que atraviesa la administración municipal" en razón de las investigaciones judiciales en curso, presentaron un proyecto mediante el cual solicitan la declaración de "Emergencia Administrativa, Económica y Financiera" de la comuna.El propósito, según explicitaron, es "controlar el estado de situación de la actual gestión".Al disertar este lunes en el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" del Concejo Deliberante de la capital entrerriana, integrantes de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, anticiparon la decisión de declarar "Monumento Histórico Nacional" al Parque Urquiza de Paraná.La delegación visitante estuvo integrada por los arquitectos Fabio Grementieri, Mónica D'Amico, Julio Rebaque Caboteau y Florencia Cárdenas.Al usar de la palabra, Grementieri expresó que "se trata de una iniciativa que ya tiene dos años de análisis y que consiste en declarar "Monumentos Históricos" a los parques de distintas capitales de provincia, cuyo núcleo central fuera diseñado por el arquitecto paisajista francés Carlos Thays".Precisó que el plan de labor prevé trabajos sobre la historia del parque, las modificaciones experimentadas y la valoración de sus distintas áreas, afirmando que "este espacio (por el Parque Urquiza) es único dentro de este conjunto de parques, por dar a un río tan importante como es el Paraná"."Aspiramos concretar nuestra tarea federalmente, trabajando en forma conjunta con la intendencia, el Concejo Deliberante y los ciudadanos de Paraná", dijo.Al dirigirse a los concejales presentes en la sesión, D'Amico explicó: "Nuestro proyecto contempla, además de su valoración histórica, sostener en el tiempo una gestión que conserve y proteja los valores de este espacio público".Por su parte, Rebaque Caboteau afirmó que la declaración de "Monumento Histórico" implica "una mayor vigilancia sobre este paseo, creando consenso y consciencia de que estos espacios marcaron toda una época y a veces fueron fruto de la labor de dos generaciones".Referenció que en todos los parques diseñados por Thays "hay como un hilo conductor, contrariamente a lo que se hacía en París, que toma un partido máximo de los sitios naturales"."A veces los remodela, como pasó con la barranca del Parque Urquiza", añadió, e indicó que "el hecho que el mismo sea reconocido a nivel nacional en todo su valor, implica el compromiso general de la comunidad y de las autoridades, ayudados por la Comisión Nacional de Monumentos Históricos en la gestión, creando un contexto favorable a su conservación, evitando así usos que sean contrarios a su paisaje".La delegación de la citada Comisión realizó posteriormente un recorrido por el principal paseo público paranaense, efectuando un minucioso relevamiento del mismo.Por último, los disertantes invitaron a los presentes a la conferencia sobre el "Proyecto de Parques Públicos de Thays en Argentina: Parque Urquiza Paraná", programada para este martes 3 de julio, a partir de las 20, en la Biblioteca Popular (Buenos Aires 256).