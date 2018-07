La historia de Ricardo: vive en situación de calle y lucha por su sueño

Ricardo tiene 36 años y desde hace 11 vive en situación de calle. En los últimos 6 meses, pasa sus días junto a Cumbia, su fiel compañera perruna, debajo de un puente en una cuneta cerca de El Rosedal.Desde hace dos años y durante la mañana cuida coches y luego se dedica a estudiar en el Centro Comunitario Nº 15 de Educación de Jóvenes y Adultos, ya que quiere terminar el secundario y poder encontrar "algo mejor". "Antes de esto tenía que andar en los contenedores", recuerda.Los docentes y alumnos del Centro Comunitario, que funciona en la escuela Mariano Moreno, quisieron dar a conocer la historia de Ricardo, ya que lo consideran un ejemplo.Carlos Carrizo, coordinador del C.C Nº 15; contó aque en el lugar bridan capacitaciones y finalización del secundario. "Dentro de esa secundaria lo tenemos como alumno a Ricardo que está en situación de calle. Queremos difundir el caso porque es un buen alumno y dentro de sus complicaciones necesita una ayuda para potenciar más sus capacidades"."A nosotros como docentes nos moviliza, es un caso muy particular. Tenemos muchos otros alumnos que se destacan pero creo que este caso es sobresaliente", expresó el docente.Para Ricardo, el hecho de vivir en la calle no le impide poder luchar por sus sueños: "Está en uno tomar lo bueno y dejar lo malo", afirma mientras acaricia a Cumbia, una perrita que la regalaron hace un año "y vive conmigo en esta situación. Primero estábamos en el muelle de San Martín al final y después nos fuimos para el lado del Rosedal, cerca de una canaleta".Respecto a su sueño, Ricardo asegura: "Mi idea es poder terminar el secundario y después tratar de encontrar algo más estable. Y poder grabar un disco con la Cumbia Band"."Paraná es muy solidaria y creo que en algún lugar puede haber una persona que ayude a Ricardo a cumplir su sueño. Dentro de nuestras posibilidades, nosotros tratamos de darle una mano siempre, pero a veces no alcanza y no se puede cubrir la real necesidad que él tiene", manifestó Carrizo.Y en tal sentido, explicó que quisieron hacer visible la historia de Ricardo "para aquellos que tienen todas las posibilidades de estudiar. Siempre hablo con mis alumnos del secundario y le digo sobre la importancia de tener una cama caliente, un baño limpio, la posibilidad de sentarse a una misa y muchas veces esas cuestiones no se valoran. Hoy en día hay mucha deserción en el secundario tradicional y esto es un reflejo para aquellos jóvenes que por ahí no valoran lo que tienen y mostrando esto por ahí se puede lograr algún cambio".