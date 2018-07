Sigue grave la joven motociclista que fue chocada por un auto

Policiales Una joven se encuentra grave luego de ser colisionada por un auto

Antonella Berón, de 28 años, sigue internada en grave estado en el hospital San Martín luego de haber sido chocada por un automóvil color negro marca Astra, mientras se trasladaba en su moto por calle Paraguay, a metros de Courreges.El accidente se registró el pasado sábado y tras el fuerte impacto, el conductor del vehículo se dio a la fuga; presentándose horas más tarde en la Comisaría Primaria. Tras ser identificado, por orden de fiscal en turno fue indagado en libertad.que hay que esperar 72 horas para ver cómo evoluciona. "Es un caso muy grave, mi hija tuvo una grave contusión en la cabeza, se le rompieron las fosas nasales y está en coma inducido", dijo, al tiempo que destacó que la atención brindada en el hospital San Martín "es excelente".Sobre el choque, expresó que a Antonella "la atropellaron en el amanecer del sábado, en Paraguay y Courreges. Ella circulaba por Paraguay y un chico en un auto la embistió y se dio a la fuga. Mi hija quedó tirada en la calle y una pareja que iba detrás vio el hecho y cómo este chico se iba del lugar abandonándola a mi hija y llamaron a la policía".La mujer dio cuenta que la joven "era muy precavida, pero en ese momento no se qué le pasó que llevaba el casco desprendido y el golpe hizo que el casco volara".Por otra parte, mencionó que la mamá del chico que iba en el auto se hizo presente, "pero no me interesa nombrarlo, que me interesa es volver a tener a mi hija sana como la tenía". En este sentido, la mamá de la joven accidentada reflexionó: "Quiero que la gente tome conciencia que hay que hacerse cargo de las cosas que uno hace, si hacés algo mal, bueno a cualquiera le puede pasar un accidente, pero quédate en el lugar, fíjate en el ser humano".