Estudiantes de Escuela Almafuerte reclaman soluciones a problemas de transporte

Las alternativas al reclamo

-Acceso al transporte escolar rural

-Extensión del transporte urbano de pasajeros de Paraná

La comunidad educativa del nivel secundario en la, ubicada en La Picada a más de 20 kilómetros de Paraná, continúa con su reclamo paraEs que según argumentaron, con losde las empresas Expreso Villa Urquiza y San Vicente que trasladan a los alumnos hasta la escuela, a muchos se les dificulta el costo diario, semanal y mensual que deben abonar. Incluso,, y otros, optaron por otros establecimientos."¡No es justo! Solicitamos y. Es nuestro derecho somos estudiantes y pertenecemos a la escuela pública y gratuita", indicaron en el reclamo.A esto se suma que en la zona, también se ubican La Escuela Especial Zulema Embon y La Escuela Primaria Dominguito, y también conviven familias."Nuestro problema surgió en base al costo del boleto estudiantil. Hay muchos chicos que dejaron de venir a la escuela por la crisis económica y nos incomodan mucho los problemas de cada compañero", justificó Ana ante, presidenta del Centro de Estudiantes y alumna de 7º Agropecuaria de la Escuela Almafuerte.Según detalló, el colectivo interurbano de la firma Expreso tiene un costo de 35 pesos, que hoy, por el aumento del combustible, subió a 40 pesos. Y el San Vicente está en 30 pesos.Si suman 60 pesos por día, el resultado total asciende a 1200 por cada alumno. Costo que se duplica en el caso de hermanos que asisten a la misma escuela., sentenció la vocera.Desde el Centro de Estudiantes iniciaron una movida en las redes sociales #QuieroLlegarAMiEscuelaAlmafuerte pero antemanifestaron su "indignación" por algunos comentarios que recibieron."Nos decían que caminemos los tres kilómetros desde Sauce hasta la escuela, pero es mucho. Y la otra opción era la de cambiarnos de escuela, y tampoco queremos porque esta es como nuestra segunda casa, acá están nuestros amigos, las orientaciones que elegimos", explicó uno de los alumnos.Una de las alternativas que propusieron es que llegue la Línea 22 del transporte urbano de pasajeros de Paraná, que recorre Sauce Montrull y termina su recorrido a dos kilómetros del establecimiento educativo.Propusieron además, que se habiliten los 300 metros las vías ferroviarias que desde hace cuatro años están tapadas en yuyos, porque el tren llega hasta Colonia Avellaneda, y no hasta la escuela."El problema del transporte es histórico y se agudizó por la crisis con el aumento del boleto", remarcó la directora de la escuela, Patricia Cabrera."El año pasado nos presentamos ante el Instituto Becario cuando Mayda Cresto estaba a cargo, porque somos una escuela rural pública y consideramos que nuestros estudiantes tienen el derecho de tener el transporte rural, lo que se nos niega porque pertenecemos a la Facultad de Humanidades de la UADER y no del CGE", explicó."El transporte rural hasta 2016 estuvo a cargo del CGE, pero en 2017 pasó a ser administrado por el Becario. Pensamos que era el momento para que nos incluyeran pero tuvimos una respuesta negativa", rememoró la directiva, al tiempo que apuntó: "Nos parece irracional e injusto que nuestros alumnos no tengan este servicio"."La solución del Becario fue la de ampliar la cantidad de becas rurales a 40 y este año, unos 15 alumnos la cobraron. Pero el monto es de 500 pesos y este año ya no alcanza ni para la mitad", apuntó Cabrera."Con la implementación del servicio metropolitano hasta Sauce Montrull pensamos que el colectivo iba a llegar hasta la escuela, pero eso nos perjudicó porque a un estudiante le sale gratis estudiar en la escuela Normal, que hacerlo en su propia localidad", comparó la directora de la Escuela Almafuerte."La Dirección provincial de Transporte nos dice que estamos fuera del área porque superamos los 25 kilómetros, siendo que nuestra dirección es el Kilómetro 23½ lo que marca la distancia de los mojones", comparó.Respecto de la, sino el de las 7.20 cuando iniciamos las actividades y a las 12.30, 15.30 y 17.30 para que los chicos puedan regresar a casa"."Son posibilidades absolutamente racionales que solo dependen de una autoridad con sensibilidad que, reconociendo el derecho que tienen los estudiantes y los trabajadores, puedan tener este beneficio gratuito", remarcó.La comunidad educativa está integrada por 180 estudiantes en el nivel secundario, de los cuales, 70 viajan a diario y el resto reside en la escuela. Además de otros 50 alumnos en el nivel superior., sentenció la directiva, al tiempo que comentó que entregaron una nota al rector de la UADER, Aníbal Satler, quien estaría pronto a reunirse con el director provincial de Transporte.