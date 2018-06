Vecinos de Puerto Curtiembre volvieron a exigir el esclarecimiento de un caso

Paraná El niño de Puerto Curtiembre sigue internado e investigan si fue abusado

Un grupo de vecinos de Puerto Curtiembre se movilizó en la tarde de este sábado para exigir el esclarecimiento del caso del adolescente de 13 años que debió ser internado hace diez días atrás con signos de, presuntamente, haber sido abusado.Se recordará que el menor había sido trasladado desde esa localidad de Paraná Campaña, hasta el hospital materno-infantil San Roque, donde los profesionales médicos debieron practicarle una cirugía abdominal, de modo de tratar de reconstruir las importantes lesiones internas.Con el avance de las investigaciones y trascurridos los días, fuentes judiciales confirmaron, a través de un comunicado, que "no se permite afirmar que el niño sea víctima de un atentado contra su integridad sexual"."Queremos que se investigue como se debe. Acá no se trata de un par de chusmas queriendo saber si la vecina se tiñó el pelo o no, acá se está pidiendo que se investigue este `posible´ caso de abuso a un chico de nuestra localidad", exigieron los vecinos que participaron de la pequeña movilización por las calles del pueblo."No se señala a nadie, no se acusa a nadie... Estamos defendiendo los derechos de nuestros niños", argumentaron. "Basta de mirar para otro lado, basta del `no me meto´", agregaron.Y en esa línea, según pudo conocer, apuntaron a los responsables del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. "Si el Copnaf pudo mandar un abogado en un día feriado, como lo mandó con la primera marcha, por qué no se hizo presente la responsable del área", advirtieron.Es que durante la primera concentración que hicieron los vecinos frente a la comisaría del pueblo, aquel 20 de junio (feriado por el Día de la Bandera), en el lugar se hizo presente el responsable de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva, junto a la coordinadora del Copnaf por el departamento, Andrea Suarez."Este no un chisme barato, se trata del sufrimiento de un inocente que pudo ser tu hijo o el mío. Al que no se lo ayudó porque caminó dos cuadras y media en el estado que estaba", denunciaron los vecinos de Puerto Curtiembre."Los que debieron defender los derechos del niño lo hicieron mal", sentenciaron.Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a través de un comunicado que "hasta el momento no se permite afirmar que el niño sea víctima de un atentado contra su integridad sexual".No se brindaron mayores precisiones sobre el caso, argumentando que se trata de un menor de edad, y por disposición del Copnaf, tanto el niño de 13 años, como sus hermanos de 9 y 16 años quedaron al cuidado de su hermano mayor, de 18 años, que vive en el campo. Además, impusieron medidas restrictivas a la mamá.