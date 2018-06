Carabajal y Ceballos, los nuevos refuerzos de Patronato

Patronato incorporó nuevos jugadores y ya se sumaron a los entrenamientos con el resto del plantel, en el marco de la pretemporada.es oriundo de Córdoba y es volante. En diálogo con, dijo que "trataré de aportar lo que puedo al equipo. Mis características se basan en la velocidad, pegada. Quiero dar lo mejor".Asimismo, contó que "ya jugué con algunos compañeros en otros clubes. Hablé bastante, me dieron a conocer un poco lo teórico del club. Estoy bien, contento, muy cómodo, ubicándome de a poco para meterme de lleno"."Si bien todavía no se habló grupalmente, el objetivo es salir de la zona de abajo y pelear por alguna copa, que no es algo imposible", manifestó., por su parte, es oriundo de San Juan y juega de lateral por derecha. "Estoy muy contento de haber llegado al club y por el recibimiento del grupo. Quiero aportar lo mejor de mí para lograr el objetivo del equipo, que es lograr la mayor cantidad de puntos y permanecer en Primera División", señaló aSobre sus características como jugador, relató que "trato de aportar en defensa, de priorizar la marca pero también de ser una opción en salida" y agregó: "se está armando un lindo grupo y sabemos que tenemos por delante un torneo que va a ser duro, pero tenemos que sumar puntos".Comentó que "Patronato es un equipo que es siempre duro y ordenado. Hablé con Pumpido sobre el objetivo grupal y lo que puedo aportar".