Vecinos de la Manzana G del barrio Paraná XVI reclaman por la falta de agua, ya que no cuentan con servicio continuo desde hace dos meses. El problema se registra entre calles Burmenstein y Ñandubay.Marina Álvarez, contó aque "ya no sabemos con quién hablar para solucionar este problema. La comisión vecinal no nos escucha. No prenden los calefones hace meses. Me mandaron una cuadrilla para arreglar el caño y dejaron abierto un gran pozo".Temen que ocurra un accidente, ya que días atrás un perro cayó en la excavación y sufrió severas lesiones.