Taxista realizó una exposición contra un inspector por amenazas

En diálogo con, el hombre contó que estaba en el hospital San Martín con otros colegas cuando el inspector "vino a pedirnos la documentación". Como había estacionado el auto en un lugar donde no podía abrir el baúl, que es donde guarda los papeles del taxi, subió al auto y lo puso en marcha para correrlo, pero en ese momento, el inspector se puso delante del coche y comenzó a insultarlo. "Me dijo vos sos trucho, sos un malandra, te tengo entre ojos", dijo Daniel."Gracias a Dios tengo toda la documentación en regla porque hace 25 años que ando en esto y nunca anduve trucho", aclaró.Daniel señaló que hizo la exposición en sede policial porque el inspector además lo amenazó: "Me dijo que donde me encontrara me iba a cag... a puñetes, que yo era un cag...""Quiero que la Municipalidad tome medidas con esta persona porque no es la primera vez que hace esto, conmigo y con otros taxistas. Cuando te pide documentación lo hace de mala manera, no es para nada educado ni sabe tratar a los demás", señaló finalmente el taxista.