La declaración de la pareja de Celis es "absurda y contradictoria", dijo Varisco

Policiales Revelan la declaración textual de la ex mujer de Celis en la Justicia Federal

"No hay nada probado", se defendió Sergio Varisco sobre las acusaciones de Luciana Lemos, mujer de Daniel "Tavi" Celis, detenido e investigado por narcotráfico. Para el intendente de Paraná, las declaraciones que la mujer hizo ante la Justicia son "absurdas y contradictorias" y no agravan su situación judicial.La mujer declaró ante la Justicia que el intendente de Paraná recibió dinero del narcotráfico y que ella, llevó seis kilos de cocaína al municipio.El presidente comunal fue procesado por el juez federal Leandro Ríos, quien sostiene que Varisco era financiador de la banda de narcotraficantes comandada por Celis. Al ampliar su declaración, Lemos dijo ante la Justicia que Celis financió su campaña en 2015 y que una vez llevó seis kilos de cocaína al municipio."Ya apelamos el procesamiento y cuando (Lemos), habla de las anotaciones, dice que se las dictaba Celis y está claro que mi nombre está ahí, para perjudicarme políticamente. Además, dice que mi nombre aparece al lado de la letra N, que significaría Nacho, quien es el verdadero narcotraficante y que ya está preso en Paraná", explicó el Intendente.Varisco, manifestó aque le pedirá "al tribunal de ética de mi partido, que tome el caso, que lo analice y se expida, porque ya hemos demostrado, invirtiendo la carga de la prueba, que los nombres que figuran ahí (por el cuaderno de Lemos), son para desviar la investigación y no hay ninguna prueba concreta", resaltó el intendente de la capital entrerriana.Por otra parte, Varisco sostuvo que "la declaración de esta señora, desmiente el auto de procesamiento del juez, respecto al supuesto encuentro que tuvo conmigo, donde ella dice que nunca se encontró conmigo, y el juez afirma que si se encontró conmigo, invirtiendo la carga de la prueba, cuando dice que se encontró conmigo yo estaba con el ministro Avelluto en una muestra de Bellas Artes en Paraná. Así que estoy absolutamente tranquilo", afirmó el intendente.Según la investigación que lleva adelante el juez Ríos, el intendente habría financiado actividades de narcotráfico para que la organización liderada por Celis comprara cocaína que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia.De acuerdo a la acusación el intendente, el concejal Pablo Hernández y la subdirectora de Seguridad de Paraná Griselda Bordeira compraron al menos seis ladrillos de cocaína por los que pagaron entre $ 150.000 y $ 165.000 por cada uno, para su posterior comercialización.Al ser consultado por el procesamiento que habla de una supuesta distribución de narcóticos en otras ciudades, el presidente municipal sostuvo en diálogo conque "aún no hay nada comprobado y a Concordia, en los últimos años tengo que haber ido no más de dos veces para acompañar al Presidente. Incluso, se habla de mi participación en la distribución en Buenos Aires, una cosa absolutamente absurda", resaltó Varisco.Además explicó que Celis trabajó en la campaña en 2015 y que después lo apartó, luego de las versiones periodísticas que lo vinculaban al narcotráfico.