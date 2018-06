La próxima sesión del Concejo Deliberante tendrá una agenda con temas polémicos

El procedimiento

Convocatoria al director de la UM Nº 2

Pedido de Informes

"Botón Antipánico"

Energías limpias

Voz y Opinión Ciudadana

Servicio Privado de Cadeterías

En la novena sesión ordinaria que el Concejo Deliberante de Paraná celebrará este lunes 2 de julio, a partir de las 9.30, ingresará a consideración del cuerpo una copia del decreto 903 firmadoa un representante titular y uno suplente de los usuarios del mencionado servicio público.En los fundamentos del veto, Varisco sostiene que "los usuarios cuentan con representación suficiente en resguardo, protección y defensa de sus intereses y derechos", mencionando al respecto la participación en dicho órgano de control de un concejal en representación de la mayoría, otros dos por la primera y segunda minoría del cuerpo legislativo, un representante de Defensa del Consumidor y de la Defensoría del Pueblo municipal.Más adelante puntualiza que "no aparece claro en este procedimiento cómo se conformarían las listas de precandidatos, candidatos, su paso de otra condición, la cantidad de los mismos, de los avales que tendrían que presentar, surgiendo que ?potencialmente-Añade que ello "implicaría una cuestión de incumplimiento imposible para el estado municipal si estuviera habilitado para efectuar esta bizarra elección de un representante titular y un suplente de los usuarios".justificarían a la hora de poder establecer un supuesto mecanismo de defensa y reivindicación de los derechos de los usuarios, que cuentan ya con la representación y la voz (Defensa del Consumidor y Defensor del Pueblo), que pueden llevar sus opiniones al Sistema Integral del Transporte Urbano".La edila Cristina Sosa ("Frente para la Victoria") presentó un proyecto de Comunicación mediante el cual se convoca al recinto al director de la Unidad Municipal Nº 2, Osvaldo Guidone, para que informe al cuerpo sobre su programa de trabajo, acciones y dificultades suscitadas en esa dependencia.Sosa también es autora de un Pedido de Informes al Departamento Ejecutivo, mediante el cual recaba conocer y evaluar el programa desarrollado por la Secretaría de la Función Pública y Modernización, a cargo de la señora Ana Sione, y en particular precisa la labor del subsecretario de esa área, Fabián Carbajal, secretario general de la Asociación Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, actualmente con uso de licencia en la referida entidad gremial.En el Orden del Día y en condiciones de ser sancionada está incluida una iniciativa de ordenanza, impulsada por la legisladora María Marta Zuiani (Cambiemos), que dispone la incorporación del "Botón Antipánico" en las unidades del transporte público de pasajeros en colectivos.El "Botón Antipánico" tendrá como finalidad contribuir a la seguridad de pasajeros y choferes y actuará como dispositivo de alerta que dará aviso al Sistema de Emergencias 911 de la Policía de Entre Ríos, ante situaciones de violencia, acoso, amenazas, robos o cualquier otro ilícito, posibilitando que el móvil policial más próximo se acerque y tome intervención ante tales hechos.Otro proyecto de interés que bajará a consideración de la legislatura de Paraná promueve el desarrollo del "Programa para la Promoción de Energías Limpias" en la capital entrerriana, a través de acciones dirigidas al ahorro de energía, promoción y aprovechamiento racional de las energías renovables.La iniciativa alienta las inversiones en la generación de energías limpias, asegurando condiciones de competitividad y procurando la generación de empleo; incentivando a emprendedores e innovadores en materia de energías renovables.También promueve acciones para garantizar el acceso a los bienes y servicios energéticos que permitan satisfacer condiciones de vida digna a la población, contemplando a los sectores más humildes.Entre otras de sus disposiciones, la iniciativa prevé que quienes se dediquen habitualmente a la venta por mayor o menor de paneles solares, calefones solares o cualquier sistema que transforme la energía solar o eólica en energía eléctrica o química, no serán alcanzados por la tasa comercial por el plazo de 24 meses, a partir de la promulgación de la presente norma.El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá un régimen de promoción especial para aquellos privados que fabriquen o ensamblen panales solares, calefones solares o cualquier sistema que transforme la energía solar o eólica en energía eléctrica o química.En el espacio "Voz y Opinión Ciudadana" disertarán los arquitectos Mónica D´ Ámico, Fabio Grementieri y Julio Rebaque Caboteau, integrantes de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos.Los citados profesionales expondrán sobre la iniciativa de la citada Comisión de declarar Monumento Nacional a los parques diseñados por el arquitecto Carlos Thays en todo el país, entre los que figura nuestro Parque Urquiza.Entre los despachos con dictamen favorable de Comisión ingresados en el temario, figura un proyecto de ordenanza autoría de la concejal Elsa Salazar ("Paraná de Pie") propiciando modificaciones a la ordenanza Nº 8677, que regula el Servicio Privado de Cadeterías en nuestra ciudad.La norma contempla como tal a la actividad desarrollada por personas físicas o jurídicas en motocicletas, motofurgones, ciclomotores, triciclos no motorizados y bicicletas, destinados al traslado, distribución, entrega y retiro de elementos; transporte de sustancias alimenticias (delivery), sea por terceros o como complementario de su actividad principal; gestiones de compras, pagos, cobros y servicios varios realizados en algunos de los citados vehículos, excluidos los prestadores postales que se rigen por la ley nacional vigente.La Municipalidad, a través de la Dirección de Habilitaciones, Seguridad Alimentaria y Espectáculos Públicos, tendrá a su cargo la habilitación de los servicios privados de cadetería.La Dirección de Tránsito extenderá a los vehículos mencionados que sean habilitados para este servicio, dos obleas identificatorias de la matrícula de habilitación, las que deberán ser colocadas en lugar visible en los vehículos y receptáculos, no pudiendo transferirse las mismas bajo ningún concepto.Los servicios privados de cadeterías contarán con un plazo de 90 días para encuadrarse dentro de las condiciones establecidas en la presente ordenanza.Producido el vencimiento del mismo y no habiéndose cumplimentado los requisitos exigidos, previa intimación, se procederá a la suspensión de las actividades, las que podrán reanudarse una vez que hayan hecho efectivas las condiciones requeridas por el informe técnico expedido por el órgano de control.