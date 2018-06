Paraná no cuenta con albergues para mujeres con niños en situación de calle

Paraná Crece la cantidad de personas que duermen en el hall del hospital San Martín

"No hay albergues ni municipales ni provinciales para mujeres con niños en situación de calle, que representen un alojamiento para que pasen las noches", confirmó a, la titular de la Subsecretaría municipal de la Mujer, Graciela Mántaras."Esta es una problemática sumamente compleja", remarcó la funcionaria municipal. "Llegar a una situación de calle, representa que detrás de cada una de estas personas hay una historia de deterioros, no solo materiales y habitacionales, sino también, personales y psíquicos, que hacen que una persona no pueda sostenerse dentro de los sistemas familiar, social y laboral", explicó.De acuerdo a lo que expuso Mántaras, las personas en situación de calle, padecen "problemáticas severas de salud", entre las que mencionó, "padecimientos psiquiátricos y de consumo de sustancias"."Cada persona en situación de calle porta una historia personal que la llevó a esa situación, no solo no tienen dónde vivir, sino que están enfermas", remarcó."Fueron creadas para alojar a mujeres víctimas de violencia, y para ello, el requisito de ingreso es la derivación judicial y una denuncia formulada que amerite que hay una situación crítica y de riegos, tanto para la mujer, que debe ser alojada en un lugar transitoriamente, para refugiarla del peligro eventual que pudiera estar surgiendo", aclaró Mántaras.De igual manera, para la funcionaria municipal, la solución, "no es sacarlas de la calle y ponerlas en un refugio".Y en esa línea, ejemplificó el caso de dos mujeres que pasaron por la Casa de las Mujeres de la Municipalidad, y que, según dijo, "eligieron volver a la calle, estar en una plaza"."Se instala un modo de vida en el que la calle termina siendo la alternativa porque otros lugares son de cierto encierro", apuntó Mántaras.