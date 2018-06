Crece la cantidad de personas que duermen en el hall del hospital San Martín

Una problemática que no encuentra respuesta

Una situación que se repite cada año con el comienzo de la época invernal es la presencia de personas en situación de calle, que al no tener un lugar dónde pasar la noche, optan por hacerlo en el hall de ingreso al hospital San Martín de Paraná, un espacio abierto las 24 horas al ingreso y egreso de cualquier persona., confirmó a, la jefa de la comisaría segunda de Paraná, Eliana Galarza."Son mínimas las personas que se quedan ahí durante todo el día y hacen uso del hospital para estar ahí", agregó el subjefe Sebastián Villamonte, al tiempo que indicó queEs que estas personas, según pudo saber. De hecho, quienes transitan a diario por los pasillos del San Martín, se quejan de los malos olores que emanan."Es por las mismas circunstancias de ellos, de no tener los recursos, y a veces, no aceptar los que se les dan", comentó Villamonte al respecto.De acuerdo a los datos que recabó este medio, estas personas, en algunos casos,que se acercan hasta la guardia del nosocomio.Según confirmaron los responsables de la jurisdicción,. Así habría sido confirmado a través del destacamento policial ubicado en el nosocomio, el cual que depende de la Jefatura de provincia."Uno presenta problemas psiquiátricos, y debido a su estado de salud, se hace imposible que acuda a los organismos que se encargan de este tipo de circunstancias", aclaró el funcionario policial.La ciudad de Paraná cuenta con refugios habilitados para las personas en situación de calle: el dormidero municipal ubicado sobre calle Enrique Carbó 945 donde funciona el área de Defensa Civil y la Residencia Madre Teresa de Calcuta, sita en Don Bosco 1714. Otra alternativa ofrece el refugio Recordando, ubicado en calle Churruarín 539., remarcó la comisario Galarza."Personal policial del destacamento policial ubicado en el hospital ha tratado de hablarlos, para indicarles o recomendarles que es más conveniente que asistan a los refugios habilitados para ellos, pero es una decisión propia de cada uno, porque algunos tratan de obtener dinero cuidando coches en el lugar, eso es lo que los lleva a no querer adaptarse a las normas de convivencia de los refugios", expuso la funcionaria policial.En la oportunidad, Galarza remarcó que desde hace años se registra la presencia de personas en situación de calle en el hall del San Martín, pero queporque es un tema que está en tratativas, se llevaron a cabo distintas reuniones con responsables del Ministerio Público de la Defensa, de Desarrollo Social, autoridades del Municipio y personal policial de la Jefatura de provincia, pero hasta el momento no hemos tenido un veredicto final para saber si van a seguir o no, en el hospital", acotó al respecto."Somos auxiliares pero no tenemos la resolución para el tema. Sólo intervenimos cuando se genera algún desmán o alguna situación que amerita la presencia policial", cerró.