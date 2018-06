La gata "Luna" se subió este martes a un gran árbol paraíso ubicado en calle Bolívar. Su dueña llamó a los Bomberos Voluntarios para que la rescaten.Hilda, contó aque "la gata se asustó por el ladrido de los perros y se subió al árbol. Hemos intentado bajarla durante todo el día, pero no hubo caso. Tuvimos que pedir auxilio y les agradecemos porque pudieron venir a rescatar a la mascota".La gata vive con esa familia desde diciembre del año pasado. "Come alimento balanceado y este día no ha ingerido nada, por eso estábamos muy preocupados. Además toma leche y agua", explicaron.