Etienot: Si "en nuestras filas, hay que tomar medidas contundentes, será así"

La presidenta del Concejo Deliberante de Paraná, Josefina Etienot, fue consultada sobre la detención del secretario de Medios de la Municipalidad de Paraná, José Escobar. Al respecto, la viceintendenta opinó: "La raíz de su detención es consecuencia de su propio accionar, que a mí no me sorprende".En este marco, Etienot aseveró que la denuncia tiene como propósito "proteger el interés público y, ante esta conducta (por parte de Escobar), entiendo que esto no se puede permitir por parte de nadie", calificando como "un acto razonable" la actitud del fiscal, y remarcó: "Es muy interesante que las instituciones pongan límites".y la forma abusiva de no colaborar con la justicia y la ley, eligiendo esconder pruebas, en este caso parece ser que fue un teléfono, podría haber sido una computadora o quemado papeles, que son cuestiones públicas", dijo según reza el comunicado enviado a este medio.Asimismo, la viceintendenta, se refirió a la causa que se investiga en la justicia federal y por la cual, está procesado el Presidente Municipal y se ordenó detener a una funcionaria de Seguridad del Municipio y al concejal de Paraná, Pablo Hernández. "La denuncia que ellos tienen, y pese a que no conozco el expediente y no soy parte, pero cuando uno la advierte, se va corriendo. Y no hay distinciones ante la Ley y eso sí, es garantía de nuestro gobierno (por Cambiemos)", admitió Etienot según se puede ver en el video enviado a este medio por la prensa del Concejo Deliberante.Al referirse a las personas procesadas, Etienot sostuvo que "son ciudadanos que han incumplido con el servicio público y tienen que responder como cualquier ciudadano", remarcó."Bajo el paraguas de los principios, no puede legitimarse el accionar delictual de otro, porque sino, parecería que es mejor no hacer las denuncias o colaborar con la justicia para evitar que eso impacte negativamente en una alianza electoral y eso no es conveniente", afirmó la vicenintendenta y agregó que ", y como servidores públicos nos debemos apegar a esa Ley, porque tenemos que ser ejemplo", sostuvo Etienot."Me parece que el Gobierno Nacional, el Presidente (Mauricio Macri) ha sido claro y todos los que estuvimos en esa boleta, aceptamos la erradicación de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y el manejo de los fondos públicos de manera clara.en el video enviado a este medio.