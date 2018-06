Desde hace 6 meses reclama por una pérdida de agua y un pozo frente a su casa

En diálogo con, el vecino contó que "hay perdida de agua, rotura de vereda, y me intimaron para que arregle la vereda pero no se puede arreglar" hasta que no se solucione el problema con el agua."Hace seis meses hice el reclamo y desde la comuna demoraron cuatro meses en venir a verlo, hicieron el pozo, investigaron qué era lo que pasaba y ahora hace dos meses que sigue lleno de agua y no lo solucionan", reclamó.Alfredo indicó que ha hecho "innumerables" reclamos al 147, una llamada a Obras Sanitarias "y seguimos sin solución"."Esto, además de mermar la presión de agua es un peligro para la gente que pasa. Estamos en una zona donde circulan chicos porque está frente al Parque Berduc, y pasa mucha gente grande que va a la Feria o al Parque. También hay que poner cintas de peligro, que de noche las rompen, y periódicamente hay que reponerla", puntualizó.Finalmente Alfredo indicó que el pozo tiene "unos 65 centímetros de profundidad" y el agua que emana de allí "es potable".