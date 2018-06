Se registraron 30 nuevos despidos en El Diario: Los motivos que dio la empresa

Los motivos de los nuevos despidos

Sociedad Anónima de Entre Ríos, la firma legal que administraa sus trabajadores, los que se suman a los 57 que se registraron en mayo Los documentos estaban firmados por Andrés Arias, apoderado legal de la sociedad, y en los mismos se argumentaba una falta de trabajo, lo cual, facultaba a la empresa a pagar la mitad de la indemnización a los despedidos.Así lo reveló a, el periodista deportivo Nicolás Furlán, quien desde hace siete años se desempeñaba como colaborador en El Diario.Los nuevos despidos alcanzan aal centenario matutino."Hoy recibimos en nuestros domicilios, los telegramas de despido, y en el caso de la sección de Deportes, sólo quedarían tres periodistas a cargo de los 15 periodistas deportivos que cubríamos a diario todas las disciplinas", explicó Furlán."Las situaciones personales de cada uno son diferentes porque dependen de las categorías", aclaró al respecto."En los despidos anteriores, muchos de los trabajadores de la parte de prensa, eran cronistas y redactores, también hay colaboradores; la diferencia es el cumplimiento de horarios, pero el vínculo con la empresa es el mismo porque pertenecemos a la planta de El Diario", remarcó Furlán.Sobre los argumentos que ofreció la firma en las cesantías, el trabajador explicó que"Es una medida que duele muchísimo, porque si bien se venía masticando y presumiendo, es algo que uno nunca quiere que se llegue", lamentó al respecto.En la oportunidad, Furlán comentó que ingresó a El Diario como colaborador para la sección de Deportes, en 2011. "Fueron cinco años con un vínculo laboral en negro porque solo recibía plata en efectivo por mi desempeño. Viajábamos para hacer las coberturas de las distintas disciplinas y no teníamos ART, nada. Seguimos adelante, y en el momento del pase a planta, cambió la modalidad, pero no la manera en la que se nos trataba", rememoró el periodista deportivo."Fueron tres años en los que no se sabía nada, porque uno iba y reclamaba, y te decían, `no hay plata´. Todavía me deben tres sueldos de 2015. Y a esto se suma lo que vivimos el año pasado, no cobramos ni retroactivos, ni aguinaldos desde 2017, se nos adeuda el mes de noviembre del año pasado y solo cobramos el 40% de enero. A partir de allí, a la fecha, no hay novedades", detalló."Recuerdo que cuando ingresé a trabajar en 2011, llegar a El Diario, entre los medios gráficos, era como llegar a la cúspide del periodismo entrerriano porque era una empresa prestigiosa. Y hoy solamente son las puertas y el papel impreso que sale, y nada más", lamentó."Es lamentable a lo que se llegó, porque se utilizó a periodistas y se jugó con nuestra profesión. Hay compañeros a los que ya no les interesa seguir adelante en el periodismo, y eso es lo que más nos duele porque uno invirtió tiempo en estudios para vivir de esto en un futuro, y que hoy haya compañeros que tienen que salir a buscar trabajo de lo que sea, eso realmente duele", cerró Furlán.