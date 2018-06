El museo Antonio Serrano renovará sus salas de antropología

En el marco de la convocatoria de Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (Asetur) Museos de Ciencias y de Tecnología, Sitios Paleontológicos y Arqueológicos y Áreas Naturales Protegidas, el museo de Ciencias Naturales y Antropológicas renovará las salas de antropología. Se financiará en el marco de la línea Asetur del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt) y será una contribución a la divulgación de la ciencia y la cultura.



Intervendrá también la Secretaría de Cultura, y la directora de proyecto es titular del museo, Gisela Bahler. Encomendarán la articulación y administración del proyecto a la unidad de vinculación tecnológica de la Regional Paraná de la Universidad Tecnológica Nacional que formuló, presentó y administró el proyecto.



El objetivo del proyecto es "el diseño y la ejecución de la sala de antropología, creando espacios visualmente atractivos, modernos y dinámicos de aprendizaje y reflexión sobre las sociedades del pasado de nuestra región y en diálogo permanente con el presente, para que los objetos y la información complementaria de la exhibición, se transformen en interpeladores y activadores de conciencia con una participación activa del visitante", según precisa la iniciativa.



Al respecto, la directora del museo, Gisela Bahler, explicó que "la idea es trabajar la trama identitaria cultural pasando por las distintas inmigraciones a la actualidad. Se cree que la provincia de Entre Ríos es el crisol de razas, pero antes la provincia estaba habitada. Se trabaja la identidad desde la actualidad y con todas las tensiones que eso provoca porque tenemos inmigrantes de distintas partes, nuestros pueblos originarios con diferentes etnias. Pensar el pasado desde el presente y respetando la diversidad cultural que nos conforme".



En ese sentido, Bahler sostuvo que "está la visión científica, pero también hay una cuestión identitaria subjetiva que eso tiene que ser muy respetado. Una cosa es el conocimiento científico, otra cosa son los números y otra es quienes hoy se sienten y se reconocen de una cultura. Se trabaja con la comunidad. No es fácil, pero eso es un museo. Es una organización que tiene que articular investigación, comunidad, comunicación, curaduría y la museografía. Complejo, pero hermoso".



La funcionaria indicó que "actualmente hay un modo de exposición muy positivista en la que hay una sobredimensión en el objeto, y estos objetos fueron hechos por personas que acá no están. Nosotros tenemos la comunidad guaraní haciendo talleres de idioma y cultura guaraní, está don Jaime Blas que es considerado el última chaná parlante y todo un trabajo que lleva adelante el gobierno provincial con la cultura afro".



"Se pondrá información adicional y se trabajará con nuevas tecnologías que es lo que hoy hace un museo. La idea es ampliar y sacar la información por fuera del museo y uno ya en su casa seguir construyendo el conocimiento", sostuvo Bahler.



En cuanto a la modalidad, Bahler detalló que "la forma en que se recuperará esa trama identitaria cultural es articulando investigadores y personal de diferentes áreas y recursos del museo para que la recuperación sea cultural, científica y turística".



"Tenemos un turismo que, en el mejor de los casos, viene una semana, pero si no viene tres o cuatro días, o un fin de semana largo. La idea es si no puede llegar hasta el interior de la provincia, cuando venga a Paraná se lleve cual es el entramado cultural que forma la provincia de Entre Ríos", remarcó al respecto.



De esta manera, los visitantes "se encontrarán con el cómo está conformada identitariamente la provincia de Entre Ríos. Están presentes y lo vemos en comidas, sabores, olores y música, entre otras cuestiones", e indicó luego que la museografía está pensada con distintas capas de conocimiento. "Lo que se intenta hacer es poner el conocimiento a distintos niveles educativos. Que pueda ser entendido por un niño, un adolescente, un adulto y por gente que quiere saber más", puntualizó.



En cuanto a los plazos, la directora del museo dijo que "ya se viene trabajando porque sabemos que una exposición no se hace en dos semanas, ni siquiera seis meses. Lo más difícil para un museo ya está que es el mensaje conceptual que queremos dar. Primero definimos el qué queremos mostrar y ahora se está trabajando en el cómo lo queremos mostrar. Eso nos llevará un tiempito, pero creo que en seis meses esto tiene que estar terminado. Esto está contemplado dentro del proyecto".



"Luego queda por supuesto la respuesta del público. Si el público después dice esto no se entiende bien, hay revisiones constantes de cada una de las exposiciones, pero la sala tiene que estar terminada en los plazos del proyecto", concluyó Bahler.



La convocatoria



Se financiarán proyectos de Apoyo Tecnológico al Sector Turismo (Asetur) para la adjudicación de Aportes No Reembolsables (ANR) destinados al financiamiento de proyectos presentados por organismos públicos o privados vinculados al sector turismo, cuyas Ideas-Proyectos (IP) hayan sido aprobadas conjuntamente por el Cofecyt y la Autoridad de Aplicación junto con el área de Turismo correspondiente.



El objetivo de la convocatoria es dar impulso y fortalecer aquellos destinos y productos turísticos que requieran innovación tecnológica para responder a la demanda existente y mejorar la oferta de servicios y desarrollo de centros regionales de turismo definidos como prioritarios en cada jurisdicción.



El destinatario previsto es la comunidad en general de Entre Ríos y la región, especialmente estudiantes de todos los niveles educativos que el museo de Ciencias Naturales define como el público principal. También es contemplado públicos heterogéneos como la familia, comunidades de pueblos originarios, público adolescente y capacidades diferentes.



Se incorpora recursos museográficos atendiendo las diferentes formas de construcción del conocimiento; y turistas que visitan la provincia y buscan conocer nuestro patrimonio cultural.