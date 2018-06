Vecinalistas advierten "un recorte de recorridos" de las líneas de colectivos

La representante de la Asamblea Ciudadana de Paraná, Alicia Glauser, advirtió que "hay un recorte de recorridos" con los cambios que se implementarán en el transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná, a partir del 8 de julio, cuando inicie el receso invernal.Días pasados, la Municipalidad de Paraná, en su página web, publicó los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros , remarcó la vecinalista a, al tiempo que indicó: "Esperamos que nos participen los recorridos, porque los pedimos y no los han mandado".Aun así, Glauser dijo estar al tanto de los nuevos recorridos, y según denunció, "no hay ninguna línea que vaya a La Toma"."Lostienen las Líneas 1 y 10, y ésta última es la única que viene hasta el sur, pero ahora, con la 1, sólo saldrán del barrio y nada más", ejemplificó. "Las docentes y estudiantes que van a la escuela de ese barrio no tendrán cómo llegar", advirtió."Estamos como cuando no teníamos el Túnel", maximizó.En la oportunidad, también mencionó las "quejas dea quienes les recortarán las líneas, y en, donde los vecinos muy humildes tienen que caminar hasta diez cuadras para tomar el colectivo".Sobre el servicio nocturno de colectivos, comentó que será a partir de las 22. "Dejarán dos líneas que van a ir de norte a sur y tres colectivos que irán de norte a sur, de este a oeste, pasará cada hora con un costo de 17.50 pesos".De acuerdo a lo que anticipó Glauser,, cuya tarifa plana está en 12.40 pesos hasta octubre, mes en el que el pasaje pasará a costar 14.85 pesos."Está mal cobrado, según fue comprobado con el técnicos en costos, porque los contadores coincidían en que el costo del pasaje era excesivo. Ese precio fue un arreglo de la intendencia con la empresa", denunció la vecinalista.Asimismo, manifestó su rechazo al decreto Nº 903 -fechado el 18 de junio- a través del cual el intendente Varisco vetó "totalmente la ordenanza relacionada con modificaciones del marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros", por las cuales se incorporaba un representante de los usuarios en el órgano de control del Sistema Integral de Transporte Urbano (SITU)., porque si bien, en el veto dice que para eso está el Defensor del Pueblo, sabemos bien que el Defensor no tiene resolución", justificó Glauser. "Son 14 integrantes del SITU y 11, representan al Estado municipal, mientras que solo tres estamos para pelearla y marcar lo que está fuerte", argumentó al respecto.En la oportunidad, invitó a vecinos a sumarse a la Asamblea que reúne los días lunes a las 20 en calle De Bueno 249.