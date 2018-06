Unidos por el Mundial: El africano "paranaense" que hincha por Argentina

A horas del encuentro entre el seleccionado argentino de fútbol con su similar de Nigeria por el pase a octavos de final del Mundial Rusia 2018,rescató la historia de un senegalés radicado desde hace años en Paraná.¿Cómo se vive el africano este encuentro mundialista? Una pasión por la camiseta que no distingue colores.Saliú, es un senegalés que hace 12 años vive en Paraná. Llegó a la capital entrerriana junto a tres amigos y enel programa que se emite por, contó cómo vive el Mundial de Rusia."A los goles de Argentina los gritamos fuerte", se confesó.Durante la entrevista, Saliú contó cómo fue la llegada a la ciudad, entre estas, una divertida anécdota sobre el primer día en la Peatonal a la hora de la siesta, una costumbre para él desconocida.Rememoró sus inicios como vendedor ambulante hasta que logró establecerse en un local sobre calle 25 de Junio, frente al Ministerio de Salud. "Al principio nos veían raro porque quizás no habían visto gente de color, pero no compraban nada", dijo entre risas.Sobre el Mundial de Rusia, refirió que su pasión está divida entre su país de origen, y el que le dio un hogar."Todos te dicen, los van a pasar por arriba (por el seleccionado senegalés) pero cuando hay un sorpresa en un partido así, la emoción es doble", dijo tras el partido en el que Senegal sorprendió a Polonia 2 a 1 y sumó otra sorpresa a Rusia 2018."Gritamos los goles hasta quedar sin voz", recordó.