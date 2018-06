La Casa San Roque cumple 13 años brindando contención a las mamás del interior

La Casa San Roque cumple 13 años, fue creada un 25 de junio de 2005 conmemorando el centenario del Rotary Internacional. Se trata de un hogar pensado para las madres del interior de la provincia de Entre Ríos que llegan a la ciudad capital por problemas de salud de sus hijos. Está ubicado dentro del Hospital Materno Infantil de Paraná y alberga a una veintena de mujeres provenientes de distintos lugares."Esta casa se construyó para dar albergue transitorio a unas 20 madres del interior que tienen a sus hijos internados en el hospital. Hoy festejamos los 13 años de la fundación y también festejamos la calidez, la función que cumple. Es una modestísima obra que cumple un rol importantísima en la sociedad, especialmente para los niños", afirmó aJulio Centurión presidente del Rotary Club de Paraná.En tal sentido, recordó que la casa "fue donada al hospital y subsiste gracias a la colaboración de la dirección del hospital y el Rotary. Las madres tienen todo tipo de comodidades y no tienen que pagar nada", subrayó."Alojamos a las mamás del interior y le damos contención. Se van muy agradecidas con la casita porque en el momento vienen sin nada. Tienen su descanso, su comida. Se forma un grupo muy lindo, nosotras las acompañamos y estamos para lo que ellas necesiten", dijo una trabajadora de la Casa San Roque. Y agregó: "Yo soy una mamá del interior, llegué hace 17 años, y cuando vine a Paraná me costó mucho, por eso me solidarizo con ellas", puntualizó.Para llegar a la Casa del San Roque hay que ingresar por el acceso principal del Hospital Materno Infantil, seguir por un par de pasillos, girar hacia la izquierda y subir una escalera. El final del trayecto, en una puerta se puede leer un cartel que indica sobre la residencia.