Paro nacional: Qué servicios se verán afectados este lunes

En el marco del paro convocado por la CGT y la CTA para este lunes, son varias las actividades que verán resentidos sus servicios.



En Paraná algunos sectores se movilizarán este lunes por la mañana a la Plaza 1º de Mayo (CGT Paraná, bancarios, etc) y a la Casa de Gobierno (Agmer Paraná).



A continuación, un resumen sobre el funcionamiento que tendrán las principales actividades. Estatales La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adherirá a la medida de fuerza que este lunes se realizará a nivel nacional.



Lo propio hará la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) también adhiere al paro convocado para este lunes 25. "No vamos a tolerar que se insista en ajustar más la economía social en busca de un equilibrio fiscal", advirtieron desde el sindicato.



No obstante, aclararon que se respetarán las guardias mínimas en todos los servicios críticos. Docentes y no docentes La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), en consonancia con lo dispuesto por Ctera, adherirá al paro nacional convocado para este lunes por la CTA de los Trabajadores, la CTA autónoma y la Confederación General del Trabajo (CGT).



"Enfrentar el ajuste, los tarifazos, los techos salariales, el avance sobre la jubilación docente y la reforma laboral que trae más precarización y empobrecimiento, requiere de los trabajadores la más amplia muestra de unidad para defender nuestros derechos y las conquistas históricas que hemos alcanzado", indicaron desde el gremio.



Los docentes nucleados en el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también paran este lunes con el fin de expresarle al Gobierno nacional el "más enérgico repudio al ajuste salvaje al que somete a los trabajadores".



"No vamos a permitir que el ajuste lo hagan otra vez los que menos tienen, los trabajadores ocupados y desocupados, los jubilados y los sectores más vulnerables, que ya viven en condiciones sociales extremadamente precarias", advirtieron desde el gremio.



También la regional Entre Ríos de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se plegará a la huelga de este lunes y ratificó "la defensa de la Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional, la estabilidad laboral y los legítimos derechos del conjunto de los trabajadores".



Cabe destacar que el Consejo General de Educación (CGE) dictó la circular 14/2018, de fecha 22 de junio, con el fin de comunicar a los docentes el "procedimiento" para justiciar las inasistencias por el paro del transporte el próximo lunes.



Para ello, los maestros que no adhieran a la medida, deberán hacer una exposición policial en la comisaría más cercana.



Por otra parte, se informó que tampoco dictarán clases este lunes los docentes entrerrianos nucleados en la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y se sumará al paro el personal afiliada a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun). Transporte El titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Entre Ríos, José Rodríguez, confirmó que el gremio participará del paro general convocado por la CGT para este 25, con lo cual se verá afectado el transporte público de pasajeros.



Será desde la hora cero de este lunes y comprende al transporte de corta, media y larga distancia. Sin bancos La Asociación Bancaria de Paraná informó que también adherirá al paro de este lunes y, a su vez, se concentrará desde las 10:30 en la Plaza de Mayo.



"Los trabajadores no podemos hacer otra cosa que unirnos para salir a la calle a protestar por esta situación que degrada nuestra realidad y la de nuestras familias", expresaron a esta Agencia desde el sindicato que nuclea a los trabajadores bancarios. Comercio y pymes El titular de la filial entrerriana de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Manuel Gabás, afirmó a APF que este lunes se adherirán al denominado "persianazo", una protesta que impulsa el sector para sumarse al paro sindical y hacer ver la crítica situación por la que atraviesa el sector



En tanto, el secretario General del Sindicato de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, confirmó que el gremio adhiere a la medida de fuerza, pero aclaró que "hay libertad acción" para los empleados, por lo que la adhesión será relativa. Estaciones de servicio, a media máquina El secretario General del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages y Playas de Estacionamiento (Soesgype), Omar Biderbos, informó que el sector también se pliega al paro general convocado por la CGT para este lunes.



La medida se aplicará algunas horas en los tres turnos (mañana, tarde y noche), por lo que la atención se verá reducida, pero no estará totalmente afectada. Empleados municipales de Paraná Desde la Municipalidad de Paraná se informó que este domingo y lunes no habrá recolección de residuos debido a que los gremios municipales adhieren al paro nacional.



En este sentido, Municipio solicitó a la población no sacar los residuos para evitar su acumulación. El servicio se retomará el lunes por la noche.



La Asociación Personal Superior (APS) también adherirá al paro general de 24 horas dispuesto por la CGT para este 25 de junio, en reclamo por el atraso salarial, por la reapertura de paritarias y contra la reforma laboral presentada por el Gobierno nacional. Trabajadores judiciales También adherirán a la medida de fuerza los trabajadores nucleados en la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) porque rechazan "el ajuste sistemático sin pausa que viene desplegando el Gobierno nacional y que se viene replicando en la mayoría de las provincias argentinas". Los viales El Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever) resolvió adherir al paro nacional de este lunes.



Los ejes de del paro nacional se fundamentan en "el incumplimiento por parte del Gobierno nacional en la exención de los trabajadores del impuesto a las ganancias en el medio aguinaldo, el pacto anti despidos, y la mala política económica". Enersa Desde la empresa de energía Enersa anunciaron que tampoco habrá atención este lunes, aunque continuará atendiendo el servicio con los sistemas de guardias correspondientes y se atenderán consultas y reclamos en el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI), 0-800-777-0080.