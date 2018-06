Evalúan el contexto familiar del niño internado por presunta violación

Policiales Niño de 13 años está internado e investigan si fue abusado

Sobre el contexto familiar del menor

Protesta de vecinos

Paraná Exigieron que se investigue presunto caso de abuso en localidad entrerriana

Permanece internado en la sala de Cuidados Intensivos del hospital materno-infantil San Roque de Paraná,El menor, oriundo de la localidad de Puerto Curtiembre, se recupera de una intervención quirúrgica que le practicaron en la zona abdominal, a modo de tratar de reconstruir las importantes lesiones internas que registró.que"Serán las pericias las que van a determinar", indicó, al tiempo que ratificó:o indicios de que el adolescente esté en riesgo por este tipo de situación"."El caso está en plena etapa de investigación, y siempre es importante mantener el resguardo de la identidad del adolescente ya sea, si fue víctima de abuso o si de las pericias después surge otra hipótesis", aclaró al respecto.En tanto, el defensor de Pobres y Menores, Miguel Ángel Fernández, presentó una denuncia para que se investigue un presunto caso de abuso sexual ante la fiscal Fernanda Ruffati.En ese marco, se confirmó queque por estas horas, conmueve a la localidad de Paraná Campaña."Evaluamos el contexto familiar porque este adolescente continuará internado, conforme nos informó la autoridad del hospital San Roque", adelantó Villanueva."Se evalúa si está garantizada la posibilidad de contacto por parte de sus familiares directos, y una vez dado el alta, se determinará con qué adulto responsable es más conveniente que el adolescente continúe viviendo", expuso el responsable de Restitución de Derechos del Copnaf. "También evaluamos la situación de un hermano de él, el cual es menor de edad".En tanto, durante la tarde de este miércoles feriado, un grupo de vecinos autoconvocados se presentó frente a la dependencia policial de Puerto Curtiembre para exigir respuestas al comisario Sergio Aguiar y al responsable de Restitución de Derechos del Copnaf, Ariel Villanueva, quien se hizo presente junto a la coordinadora del Copnaf por el departamento, Andrea Suarez.Con pancartas en las que podría leerse "No queremos violadores en el pueblo. Con los chicos NO. Justicia ya", anunciaron que preparan una movilización masiva con fecha a definir, en caso que el caso no sea investigado a fondo."Los vecinos requerían información, pero les planteamos la necesidad de discreción, de resguardo y recaudo respecto de la situación del adolescente", indicó al respecto.