"Perdí mi trabajo", lamentó el payaso víctima del robo de aparatos electrónicos

Paraná Payaso denunció el robo de su equipo de trabajo y pide ayuda para recuperarlo

"Dejé la mochila en la que guardo losy cuando volví, ya no estaba", contó a, Emmanuel Alassia, el artista que le da vida al payaso Cartoncito.Es que el muchacho denunció que fue víctima de un robo, cuando sus pertenencias habían quedado en la casa de un amigo, en calle Pringles entre Brasil y Soler de Paraná, en las primeras horas del sábado.Entre las herramientas tecnológicas de trabajo tenía"Después que publiqué el robo en las redes, me escribió un muchacho que se dedica a hacer sonido y vive cerca de la casa de mi amigo; me dijo que un chico que junta chatarra y revuelve contenedores,", remarcó."Ya lo recuperé, así que. Son mis herramientas de trabajo", sostuvo."La gente que se los llevó no los va a poder usar porque son máquinas que están bloqueadas, y todo lo que es electrónica, no le van a servir", advirtió Alassia, al tiempo que comentó: "Hoy fui de nuevo a la comisaría, me tomaron todos los datos y quedaron en contactarse porque habían incautado una mochila negra por un robo pero no era la mía".En la oportunidad,"Yo trabajo generando alegría para la gente y estoy preocupado, porque si un payaso tiene miedo..", se preguntó.En esa línea, defendió su labor diaria, la de hacer reír a la gente: "Yo trabajo de lo que me gusta, dedico hasta diez horas y hace ocho años que no tengo un fin de semana porque trabajo para divertir a la gente, para generar otros momentos", justificó Alassia.