Payaso denunció el robo de su equipo de trabajo y pide ayuda para recuperarlo

Emmanuel Alassia, el artista que le da vida al payaso Cartoncito, denunció el robo de una mochila en la que guardaba sus elementos de trabajo.El robo ocurrió en una casa de calle Pringles entre Brasil y Soler de Paraná, en las primeras horas del sábado.Alassia le contó aque había dejado sus pertenncias en esa vivienda, por cuestiones de seguridad, pero cuando regresó, se encontró con que era lo único que faltaba. El hecho no deja de llamarle la atención aunque también cree que cuando, el o los ladrones, vieron todo lo que tenía, se convencieron que era un buen botín.En la tarde del domingo intentó realizar la denuncia en la comisaría Cuarta pero los policías le pidieron que vuelva el lunes porque al parecer habían detenido a unas personas con algunos elementos parecidos a los que Chemma describió."Ojalá tenga suerte y sea la mía", pidió Chemma, al tiempo que imploró: "Si te ofrecen algo de esto compralo que yo te lo pago. Si te enterás de algo avisame. Si me lo robaste y querés recompensa, avisame".Entre las pertenencias del artista había una "una piedra obsidiana" que es una especie de espejo energético formado a partir de la lava volcánica. Una piedra adorada por Incas y Mayas. Justo este domingo contó que también había "una foto de mi viejo cuando yo era chico y otros objetos personales".Entre las herramientas tecnológicas de trabajo tenía una Macbook air 13' procesador i7 8 gigas de ram disco rígido 256G con funda rígida azul; un modulo eDMX2 PRO; un NANOKONTROL2 korg; Auricular Bluetooth JVC; cuatro adaptadores y un estuche con pen drives y conectores para Mac.Cartoncito advirtió que como se llevaron los lentes para ver de lejos... "si no te saludo estos días es que no veo".El payaso hora confía en la viralización de su posteo y el lunes espera la respuesta oficial de la policía de Paraná.