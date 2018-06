Exhiben una réplica de la Copa del Mundo en Paraná

La Asociación Civil Social y Deportiva River Paraná exhibe desde este viernes en el ex hogar La Posta ubicado en calle Jorge Newbery 1824, una réplica de la Copa del Mundo. La gente que quiera sacarse una foto con el trofeo, al que aspiran las 32 selecciones de fútbol que disputan el mundial en Rusia, puede hacerlo a cambio de un alimento no perecedero o una ropa de abrigo."Trajimos en conjunto con la Asociación la réplica de la Copa del Mundo para que la gente se pueda sacar una foto a cambio de un alimento no perecedero o una ropa de abrigo para los chicos de los barrios más carenciados", dijo José Rosarigo aPor su parte, Blas Paesano expresó que "estamos muy contentos de poder hacer esto. Con la Asociación Civil Social y Deportiva River Paraná venimos trabajando en distintos barrios, tenemos distintos merenderos en la ciudad y tuvimos la posibilidad de juntarnos con José para poder hacer esto y ayudar a quienes lo necesitan".La réplica de la Copa del Mundo se exhibirá este viernes hasta las 19 y este sábado de 15 a 19 en calle Newbery; mientras que el domingo desde las 10.30 hasta las 19 estará en el Polideportivo de Colonia Avellaneda.