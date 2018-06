Gran cierre del festival por los cien años de la Reforma Universitaria

Video: Miss Bolivia cerró en Paraná el festival por los cien años de la Reforma Universitaria

Tras la presentación de las bandas Eruca Sativa y El Kuelgue y ya pasada la medianoche, hizo su presencia en el escenario Miss Bolivia, quien habló sobre su presencia en la capital entrerriana: "La pasé muy feliz. Antes de venir averigüé cuantos grados había y decía muy frío y cuando vine era muy caliente en realidad y todo tenía que ver con la gente. Estoy super agradecida, orgullosa y honrada de haber sido convocada para este festejo que tiene que ver con algo que me representa que son los derechos individuales estudiantiles y justo se fusionan con esta otra vigilia que vinimos trayendo desde hace mucho tiempo, con la legalización de la media sanción del aborto, así que conjugar todo en un festejo un jueves a la noche de frío lo hizo enorme y cálido".Dijo que la fecha de la Reforma Universitaria le toca de cerca, habiendo sido psicóloga: "He sido estudiante y docente universitaria y es algo que me convoca en mi militancia y en mi rol. Si cada profesional si pudiese y quisiere estaría buenísimo que pase por la docencia porque es una experiencia enriquecedora y donde nunca parás de aprender, asi que venir acá y compartirlo desde otro lugar que es el escenario a mi honra y me hace crecer un montón. Siento que la organización estudiantil nunca deja de evolucionar y transformarse y se generan mayores desafíos. Estar acá fue como un gran pelotero para jugar el juego de la cultura y el juego de los derechos. Estuvo buenísimo".El concejal Carlos González (Cambiemos) consideró que se daba "un encuentro fantástico porque juntamos lo viejo de la historia con lo nuevo de la juventud y es una simbiosis que la estamos disfrutando con música y como una fiesta".La concejal Karina Llanes (Cambiemos) destacó "la convocatoria que ha sido muy grande, y que estamos felices porque no lo hicimos solos sino con los centros de estudiantes universitarios que han participado de la comisión de trabajo y de la selección de las cuatro bandas soporte que fueron locales y con una feria de emprendedores universitarios funcionando en la Peatonal. Agradecemos al intendente Sergio Varisco que sin él este evento no se hubiera podido llevar a cabo y marca el compromiso suyo en el comienzo de su gestión cuando al asumir en la sesión de apertura del Concejo Deliberante él hablaba que se venía el centenario de la Reforma Universitaria y dispuso del decreto que imponía enmarcar a Paraná en ese festejo del centenario y hoy se está concretando".Luis Beber, subsecretario de la Juventud destacó a las figuras que lograron tanta convocatoria: "Estamos satisfechos de haber conseguido estos artistas de gran renombre; con sus representantes llegamos a un acuerdo económico hace ya un tiempo y ellos estuvieron desde el comienzo muy interesados de participar de esta fiesta, de lo que representa esta fecha, como lo es el centenario de la Reforma Universitaria. Hubo buena predisposición desde el inicio y se ve el fruto esta noche, que a pesar del frío no amedrentó al público a venir. Se vio un público universitario muy contento que ha colmado la Plaza de Mayo".