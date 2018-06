Varisco ante el juez: "Vine a disipar todas las dudas con respecto a mi persona"

El presidente municipal, Sergio Varisco, llegó a las 9.50 de este jueves a la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y se retiró pasadas las 12.50, tras ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga los vínculos con la banda encabezada por Daniel Tavi Celis y por las cuales, están detenidos el concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y la policía ex funcionaria de la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.Elonce supo que la declaración comenzó a alrededor de las 10.30, por lo que el intendente de Paraná, habló por más de dos horas ante el magistrado Leandro Ríos. Varisco estuvo acompañado por sus abogados Rubén Pagliotto, Miguel Ángel Cullen y Mariano Cúneo Libarona."No voy a dar detalles de la causa porque no corresponde, pero vine a disipar todas las dudas que podría haber con respecto a mi persona. Aporté pruebas, pedí nuevas pruebas, pedí citación de testigos, incluso, que vengan otros organismos nacionales y se sumen a la investigación", dijo Varisco y agregó que "estamos muy tranquilos porque ratificamos nuestra inocencia y demostramos que no pertenecemos a ninguna red de narcotraficantes", resaltó.Ante la consulta de si el magistrado hizo preguntas durante la declaración, Varisco explicó que "el juez escuchó mi interpretación de los hechos, mi verdad y los elementos que yo aporté a la causa", aseguró el intendente que pasó nuevamente, este jueves por la Cámara Federal de Apelaciones.El Presidente comunal de Paraná, aclaró que en su primera indagatoria, "desconocía de qué se me imputaba y a partir de ahí, tuve acceso al expediente que tiene más de 4 mil fojas y que son más de seis meses de investigación; y por eso, pedí la ampliación indagatoria", remarcó Sergio Varisco.Al referirse a la incorporación de Mariano Cúneo Libarona al equipo de abogados, Varisco señaló que se sumó porque "lo conozco de hace tiempo y si bien, figuran dos abogados y un sustituto, es un equipo de amigos que está colaborando con mi defensa.Al ser consultado por el pedido de incorporación de testigos a la causa, Varisco dijo a Elonce "vamos a incorporar más testigos por las preguntas que se me hizo en la indagatoria la semana pasada. Y en esta ampliación, yo pedí la incorporación de testigos que le dan veracidad a las cosas que yo dije", remarcó el intendente imputado como supuesto financiador de la banda narco comandada por Celis.Varisco también fue consultado acerca de que si creía que su situación judicial mejoraba, a partir de la ampliación de la indagatoria. La respuesta la dio el abogado Miguel Ángel Cullen. "Lo que hacemos es colaborar con la investigación. Ofrecimos nuevos puntos de prueba que creemos que van a servir para aclarar, de una vez por todas esta situación y estamos a la espera de que el juez nos provea esa prueba para terminar con esto", dijo el letrado.Además, "se pidió, nada menos, que la intervención de la Agencia Fiscal de Inteligencia (AFI) para dilucidar algunas cuestiones que pueden traer alguna duda a su señoría", resaltó Cullen a Elonce.AMPLIAREMOS