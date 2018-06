Varisco: "La gente sabe que no soy parte de ninguna red de narcotraficantes"

El nuevo abogado

Detenciones en la causa

Imputación y acompañamientos

El intendente Sergio Varisco llegó pocos minutos antes de las 10 de este jueves al Juzgado Federal de Primera Instancia de Paraná y estaba acompañado por su hija Lucía Varisco y su pareja, la concejal Claudia Acevedo. Además, de los abogados Rubén Pagliotto, Miguel Ángel Cullen y Mariano Cúneo Libarona."Voy a hacer distintos aportes que van a enriquecer el descubrimiento de la verdad. La gente sabe que no soy parte de ninguna red de narcotraficantes", reiteró en la puerta de tribunales. Sobre la incorporación de Cúneo Libarona dijo: "Si bien pueden entrar sólo dos abogados a la audiencia, tenemos un equipo"."No tengo ninguna duda de la inocencia de Sergio. Me leí todo. Descubrimos cosas muy interesantes y formamos un equipo de abogados que tratamos que se arroje luz sobre el asunto, que se llegue a la verdad. Con la verdad se va a acreditar cabalmente la inocencia del intendente", manifestó el abogado Cúneo Libarona al ingreso del Juzgado Federal de Paraná.Cúneo Libarona aseguró que "la imputación es media confusa". "Utiliza distintos verbos. Los verbos describen acciones típicas y los verbos que utilizaron en la imputación pasan desde financiamiento de droga, no de campaña política, a la compra y adquisición. Son distintos verbos, o financias o adquirís, no podés estar haciendo las dos cosas al mismo tiempo", señaló y adelantó: "Hoy Sergio, aportará un cúmulo de pruebas y después nosotros vamos a pedir más pruebas que lo van a conducir a la inocencia".Sobre las detenciones del concejal Pablo Hernández y la ex secretaria de Seguridad Griselda Bordeira, el abogado dijo que "están mal detenidos y creo que ahora lo va a aclarar en forma terminante Sergio", dijo el abogado capitalino."Hay cosas del proceso que no me terminan de cerrar. Personas con arraigo del proceso que están detenidas, personas que no representan riesgos procesales de ninguna naturaleza. Quiero que esto termine y creo que hoy va a ser categórica la declaración. Lo veo muy tranquilo y creo que va a contribuir mucho con el esclarecimiento del hecho", acotó a"No hay secuestro de droga, no hay secuestro de plata, no hay escuchas telefónicas que lo involucren a él, no hay ningún tipo de filmación, no hay ninguna prueba estándar de las causas de narcotráfico que lo involucren al intendente. Creo que por un papelucho que no es ningún documento ni público ni privado, donde escribieron deliberadamente su nombre y de otros dos funcionarios, por distintos motivos que ya se verán. Es una causa confusa", cerró.Varisco está imputado por sus presuntas vinculaciones con la banda narcocriminal que encabeza Daniel Tavi Celis. Según el juez federal, Leandro Ríos, Varisco habría financiado actividades de narcotráfico, es decir, que aportaba dinero para que la organización liderada por Tavi Celis se aprovisionara de cocaína que luego vendía en distintos barrios de Paraná y Concordia. Además, la acusación sostiene que el intendente, el concejal Pablo Hernández y la policía y funcionaria municipal Griselda Bordeira adquirieron al menos seis ladrillos de cocaína.