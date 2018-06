Tiene 40 años, hace 11 se enteró que es adoptado y busca a su familia biológica

en un sanatorio de la ciudad de Paraná. Y hace 11 años, a raíz de organizar un viaje al exterior, se enteró que su familia era del corazón, ya que había sido adoptado al día siguiente de haber llegado al mundo.En diálogo con, Andrés contó que todo empieza con la organización de un viaje. Por los trámites que ello conlleva, buscar partidas de nacimiento, libretas de familia y demás fue encontrado datos que le llamaron la atención y generaron dudas. Cuando la situación se tornó "insostenible" pudo saber la verdad.Su familia lo había adoptado el 28 de julio del mismo año que había nacido. Saber la verdad fue un momento difícil, y si bien lo aceptó, siente que su historia "no está cerrada" y es por ello que quiere encontrarse con su madre y con una hermana, la cual acompañaba a su mamá cuando ésta dio a luz en una clínica de Paraná y tenía en ese entonces "unos 3 o 4 años".Andrés indicó que, "por haber tenido datos o fechas que no me cerraban. Como siempre tuve la posibilidad de hablar con mi familia, un días los junté y les pregunté cómo había sido". Fue ahí cuando le contaron cómo había sido su adopción.Falco señaló que al enterarse no sintió enojo ni nada parecido. "Al contrario, hasta el día de hoy estoy agradecido, no tengo otra familia que no sea la que tengo hoy, les debo todo y siempre me han apoyado en las decisiones que he tomado sobre mi adopción. No tengo nada de qué quejarme". Muchos le han dicho que es triste lo que le ha pasado pero para él no es así, y si bien le llevó muchos años "hacer el proceso", hoy "lo tomo como algo que me ha ayudado a avanzar, a crecer y madurar un montón".Asegura que. "Hasta donde pude investigar, tengo una hermana que es lo que más me motiva a seguir preguntando o viendo cómo puedo hacer para buscar más información". Pero en su lucha por encontrarlas ha tenido un serio inconveniente:. Por otra parte, "los caminos legales que uno puede tener se han agotado"."Nací el 27 de julio de 1977 en el sanatorio La Entrerriana, es el único dato que tengo", dijo Andrés y dio cuenta que desconoce el nombre o fechas de nacimiento de su madre biológica y de su hermana, "por eso mi búsqueda es bastante compleja y está todo tan trabado".Para dar un poco de movilidad a su historia, Andrés, además de contarla a, subió un video en las redes sociales, con el objetivo de apelar "a algún recuerdo de alguien de la ciudad que me pueda ayudar en esto"."Por desgracia no tengo datos precisos,". Hacia allí se habría dio su madre y su hermana tras dar a luz en la capital entrerriana.Falco indicó que su búsqueda por la identidad no tendría relación con la última dictadura militar, ya que ha indagado en ese aspecto, pero no cierra la puerta.Al no tener nombres, Andrés sabe queSi tenés datos, comunícate al mail: