Varisco ratificó su inocencia y habló de todo: Celis, sesión del HCD y Etienot

"Nada es más lejos de la verdad"

Ampliación de la indagatoria

Celis en la campaña

Ni un peso de Celis

Contratación de Rivero

La libreta

La financiación

Diálogo con Frigerio

Diferencias con Etienot

En una extensa entrevista realizada por el, el intendente de Paraná, Sergio Varisco desestimó que el accionar de los militantes que lo acompañaron en el recinto del Concejo Deliberante "haya sido agresiva" y justificó que "muchas veces cuando se ha utilizado el programa de voz ciudadana o del Concejo en los barrios, ha habido barras totalmente ofensivas y agraviantes hacia nosotros y en particular hacia mi persona"."En este caso hubo aplausos hacia mi persona que traté de acallar porque lo que quería era llegar con la palabra, porqueEn ese sentido, criticó que "" y apuntó contra "programas nacionales que han dicho que en el allanamiento encontraron cocaína en mi casa, lo que es un absurdo, y ante eso uno tiene derecho a ?sin faltar a la verdad- que se escuche otra campaña".Sobre su pedido para ampliar la declaración indagatoria, dijo que aportará más elementos y señaló que "en la indagatoria uno contesta lo que el juez le pregunte y en la ampliación uno puede explayarse y aportar viejos o nuevos elementos, y eso es lo que voy a hacer"."Confío mucho en ello,", aseveró.Aunque evitó adelantar detalles de lo que dirá ante el juez Ríos, consideró que los elementos a aportar lo desincriminan y "no son elementos inventados son cosas que están en el expediente".Respecto de la construcción política y su situación judicial, el jefe comunal reconoció: "Todas las noches repaso qué cosas debería haber hecho". "Eso un poco está en la causa anterior y esto es algo totalmente nuevo, aunque no digo que no se vinculen, pero en su momento cuando fui a declarar como testigo expliqué que tengo un método de militancia que es atender a todo el mundo, y de este personaje (Daniel) Celis, y fue inmediatamente sacado de la campaña. Esto no quiere decir que por ahí no apareciera, pero conmigo no hubo ningún contacto más, ni ningún funcionario mío es narcotraficante, que es de lo que se nos acusa", analizó.Varisco también negó el financiamiento de la campaña política por parte de Tavi Celis: "Nunca recibimos un peso de ese señor,. Yo en campaña anoto absolutamente todo y por día tengo más de 10 reuniones, actividades, y todo eso lo tiene el señor juez".En relación con las contrataciones en el municipio de allegados de Celis, Varisco explicó que "en aquel Movimiento Vecinalista del Oeste había gente que yo conocía previamente, gente afiliada al radicalismo o que provenía del justicialismo y que ya había colaborado en otras campañas mías, así que no hubo ninguna contraprestación de ningún tipo con Celis".Al respecto, reconoció arrepentirse de la designación de Hernán Rivero como jefe de la Unidad Municipal N°2 y dijo que "era fotógrafo de la Orquesta Sinfónica y ya había estado a cargo de una Unidad pero si yo hubiese sabido que estaba en este entramado no lo hubiese hecho".Consultado por las anotaciones de la agenda de la esposa de Celis, Luciana Lemos, dijo no tener conjeturas de los motivos por los cuales aparecen los nombres de los funcionarios involucrados y sostuvo que "sino que generalmente se manejan con seudónimos".Por otra parte, dijo no haber leído las publicaciones en la que se revelaron detalles de los mecanismos, por los cuales el dinero municipal financiaba la organización de Celis y apuntó que "de parte mía. No es nuestro estilo financiar ni siquiera nuestra propia campaña con dinero del Estado, que también es un delito".Varisco desmintió haber recibido pedidos del gobierno nacional para desvincular a funcionarios municipales y consideró "correcto" que "si estoy convencido de que ningún miembro de mi gobierno es narcotraficante no tengo porqué sindicarlo en ese sentido"., ambos detenidos por esta causa.De todos modos, reveló que tuvo diálogo con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio: ". No creo que él tenga mucho conocimiento de la causa en sí,, porque si algo tengo desde tiempos de la dictadura es una militancia donde no he tenido ningún aprecio por los bienes materiales ni nada por el estilo", aseveró.Respecto de la situación de Cambiemos en Paraná, admitió que ", que tampoco fue grato para mi tener que subirlo, y acompañó proyecto que van en contra de la política nacional de adecuar tarifas según la inflación"."No diría que está roto Cambiemos en Paraná, aunque", definió.Finalmente analizó que detrás de la situación "hay una lucha partidaria, hay un juicio partidario, un juicio mediático en el cual a veces uno no tiene todos los elementos para defenderse", dijo en diálogo con el programa "En el dos mil también", conducido por Antonio Tardelli en FM Litoral.