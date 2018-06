Piden zapatillas y medias para chicos de la escuela Libertad

María Elena, referente de la institución, contó aque asisten unos 312 chicos provenientes de los barrios Jauretche, Hijos de María, Lomas del Mirador, del Hogar Ángeles Custodios y de una comunidad gitana; y recordó que desde el año 2013, la escuela es de modalidad NINA, pero por falta de espacios "sólo un grupo de quinto y sexto grado se quedan desde las 8 hasta las 16", a los cuales se les aseguran tres comidas: desayuno, almuerzo y merienda."El pedido es por el faltante de zapatillas que tienen los chicos. Nosotros observamos que tienen un solo par y el problema es que cuando llueve y se les moja, muchos no vienen a la escuela porque no tienen calzado". Por otra parte, María Elena señaló que algunos "vienen con calzado que no es acorde a las temperaturas, como alpargatas o zapatos que están rotos".En tal sentido, mencionó que "si bien estuvimos incluidos en el ropero comunitario escolar, los zapatos que vinieron se dieron y necesitamos más. También medias".Sobre los números del calzado, indicó que se necesitan desde el número 26 hasta el 41 inclusive."Los niños que tienen frío y hambre no están en óptimas condiciones para poder aprender en un aula", dijo finalmente María Elena.Las donaciones se reciben en el mismo establecimiento educativo.