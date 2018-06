Wenceslao Mansilla: "Fue muy sufrido el entrenamiento, pero valió la pena"

Video: Boxeo: Wenceslao Mansilla ganó y se quedó con el título Latino Supermediano

Al ganar esta pelea, "Peligro" Mansilla logró el título Latino Supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).En diálogo condefinió la victoria alcanzada como "muy trabajada; fue muy sufrido el entrenamiento que hice en un mes y medio, pero valió la pena".Asimismo confió en que se siente "muy feliz" por lo que le tocó vivir: "Me ha tocado entrenar mucho y no poder conseguir el objetivo, lo que me frustró y me dolió muchísimo, como deportista y como hombre. Uno tiene que ser perseverante para alcanzar la meta y con la victoria contra Galovar, me sentí profundamente agradecido".. Me puso muy contento a mí y a todo el equipo", aseveró.Dijo que esperaba el resultado. "Fue un entrenamiento muy duro, pero todo el trabajo previo que hice, me había dado mucha confianza". Estimó que será en agosto o septiembre que le tocará defender el título."A partir del mes que viene vamos a entrar dentro de los quince del ránking mundial. Eso es importantísimo ya que nos abre las puertas al exterior. Seguiré trabajando y entrenando, para esperar lo mejor", puso relevancia.