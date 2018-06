La fiesta del turf: Volvieron las carreras al hipódromo Almafuerte de Oro Verde

El turf tuvo su fiesta este domingo en el nuevo Hipódromo Almafuerte, ubicado en la localidad de Oro Verde. Fue una larga espera de 10 años para que los amantes del deporte volvieran a tener carreras en la zona.El Hipódromo Almafuerte volvió a tener actividad tras 10 años de vaivenes y fue con un programa de 12 carreras desarrolladas en la nueva pista.La principal fue la novena con el Clásico Apertura del Hipódromo Almafuerte con una distancia de 1.200 metros y la misma fue ganada por el caballo Fade Out, oriundo de la localidad de Santa Elena, con una importante ventaja sobre su inmediato perseguidor, Buenos Deseos de la ciudad de Maciá.La jornada contó con un gran marco de público que se acercó a ver las diferentes pruebas programadas. También hubo artesanos, asado con cuero y venta de artículos tradicionalistas como mates de cuero y las infaltables tortas fritas.Se pudo observar una pista con arena porque ser nueva, con una recta de 550 metros. Los organizadores dieron lo mejor de sí para llegar con las cosas en condiciones.: 1°) Queen Coqueta (Hasemkamp); 2°) Galiceo (La Guardia) y 3°) Wenceslao Boy (Federal).: 1°) Alegrón (Paraná); 2°) Lunita Ex-Muñeca (La Guardia) y 3°) El Gurí (La Guardia).: 1°) Eclipsada (La Guardia); 2°) Piba de Oro (Hasenkamp) y 2°) La Marqueza (Santa Elena).: 1°) Viento Emperor (Paraná); 2°) Ahicho (La Guardia) y 3°) Porteño Filoso (Seguí).: 1°) Algapone (Santa Elena) y 2°) In Cana (Ramírez).: 1°) The Best Catch (Paraná); 2°) Valentina (Paraná) y 3°) Don Mario (Güemes).: 1°) Don Luis (Beltrán) 2°) Cura Brochero (Helvecia, Santa Fe) y 3°) Cabeza de Perro (La Guardia).: 1°) Vasco Amadeo (La Guardia); 2°) Pituco (Paraná) y 3°) Pata Chola (Hasenkamp).: 1°) Fade Out (Santa Elena); 2°) Buenos Deseos (Maciá) y 3°) Te lo Digo Al Reves (Villaguay).: 1°) Lobito (Santa Elena); 2°) Taragüi (San Benito) y 3°) Julito (La Guardia).: 1°) Bien Guisado (Hasenkamp); 2°) Don Telmo (Crucesitas) y 3°) Colo (Paraná).: 1°) Juanchita (Paraná); 2°) Bon Alvar (Paraná) y 3°) Sunny La familia. El turf es un deporte que junta a toda una familia, que ama y vive por los caballos. Cause (Paraná).