Tienen fecha de implementación los nuevos recorridos de las líneas de colectivos

El secretario de Seguridad y Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, confirmó aintegral del transporte urbano de pasajeros en la ciudad."El miércoles se hizo la última reunión donde, y", explicó el funcionario municipal, al tiempo que indicó: "Tenemos el decreto para la firma del intendente con la nueva adecuación de los recorridos que fueron corregidos desde el primer plan que se iba a hacer en el 18 de febrero".Se recordará que en febrero pasado, desde la municipalidad se anunció un nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros para la ciudad. Estaba previsto que comenzara a funcionar el 18 de ese mes. Sin embargo, conocidos los mapas y las frecuencias, gran cantidad de vecinos hicieron sentir el reclamo en contra de la medida. Es que diversos barrios quedaban "aislados" en el nuevo diseño. Las quejas se fueron multiplicando y fue así que, a los pocos días de realizado el anuncio, la medida quedó sin efecto y se anunció que se postergaría la implementación unos meses, junto con la actualización de la tarifa del boleto.En ese marco, Frank adelantó quepara que los vecinos empiecen a tomar conocimiento de que cuando inicie el receso invernal,con nuevas frecuencias y estarán en funcionamiento las 35 nuevas unidades".

"El 8 de julio se implementará el nuevo plan de recorridos"

Sobre el aumento del boleto

¿Habrá más garitas?

Cuando se le consultó a Frank si los usuarios del servicio podrán plantear nuevas correcciones al sistema de recorridos, éste aclaró: "En la dirección de Transporte, durante todos estos meses, se recibieron notas y solicitudes de distintas comisiones y agrupaciones de la ciudad, solicitando adecuaciones en base al recorrido que se había implementado en febrero."."Podrán haber nuevas solicitudes, con lo cual, se conversará con la empresa como siempre se hizo, y si hay que adecuar los recorridos, se lo hará", prometió el funcionario municipal.En medio de una acalorada discusión, el Concejo Deliberante aprobó el 28 de mayo, la recaudación tarifaria para el servicio del transporte urbano de pasajeros de Paraná, y la ordenanza fue promulgada el miércoles de la semana pasada por el Departamento Ejecutivo Municipal. Pero, por qué, los nuevos valores aún no impactaron al hacer uso del servicio."Luego de la promulgación de la ordenanza en la que se dispone la readecuación tarifaria, fue notificada la empresa y ésta debe realizar un informe pormenorizado de la incidencia de los nuevos aumentos en los distintos niveles del boleto y elevarlo a la SUBE en Capital Federal a los fines de su implementación", expuso el secretario municipal. Y en ese marco, estimó: ", o sea, que".A casi dos años de los cambios en los sentidos de circulación de las calles en la zona céntrica, por ejemplo, sobre calle Gualeguaychú, no fueron colocadas nuevas garitas para la espera del colectivo. Además, en muchas zonas de la ciudad, sobre todo en los barrios más alejados de la zona céntrica, las paradas del transporte urbano, no cuentan con una garita y en varios casos ni siquiera están señalizadas.De acuerdo a lo que dijo Frank, personal de Señalización trabaja en la instalación de las estructuras. "En febrero se había hecho un 40% del diagrama de la nueva señalización para que el ciudadano tome conocimiento; y ahora trabajamos nuevamente con el área operativa de la dirección de Transporte y Señalización para tratar de cumplimentar en tiempo con las exigencias del servicio", se comprometió el funcionario municipal. (Elonce)