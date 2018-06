Es paranaense el capitán del helicóptero presidencial: contó su experiencia

El helicóptero presidencial debió aterrizar el viernes, de emergencia, en una zona montañosa de Catamarca cuando trasladaba a funcionarios del gobierno nacional. El sábado fueron rescatados.El comandante del helicóptero presidencial MI- 17 es paranaense. Se trata de Hernán Bornices, quien en diálogo con Elonce TV, compartió la experiencia vivida."Teníamos un vuelo programado desde la localidad de Cachi, que está próximo a la localidad de Salta, nuestro destino era Termas de Río Hondo. Una de nuestras tareas habituales es el traslado presidencial o de la comitiva de Presidencia o de demanda de condiciones orográficas, sobre todo si son de montaña", comenzó relatando el comandante.Dijo que para ese viaje, "despegamos normalmente y cuando estábamos próximos a Termas de Río Hondo, para anunciar nuestro descenso, como nuestro helicóptero está equipado con un sistema anti-hielo, al intentar descender cargó demasiado hielo, lo que hizo que pierda la efectividad, los controles de vuelo dejaron de responder y el helicóptero entró como en un `hundimiento involuntario`. Pudimos salir, tomando altura, y posteriormente nos dirigimos a la alternativa que fue Santiago del Estero. Allí se nos presentaron las mismas condiciones anteriores, al intentar allí iniciar el descenso:".. No obstante, "las condiciones eran muy severas. El sistema estaba funcionando perfectamente, previniéndonos del hielo, pero se comenzó a formar hielo en la cabina, en la entrada de los motores, en las palas del rotor, siendo la consecuencia, la pérdida de sustentabilidad. Por eso consideré que era necesario salir de esa condición", rememoró el comandante.Bornices está desde hace más de doce años, en la actividad de vuelo y ha pasado por "otras experiencias de riesgo". Confió que las anteriores "no han sido como esta, donde tuve funcionarios de gobierno a cargo ye n la que la responsabilidad es mucho mayor. Individualmente, he tenido experiencias que han sumado todas, para esta que tuvo una resolución positiva"., puso relevancia. Asimismo dijo que "tenían agua, comida, lo que nos permitió la subsistencia". Consultado por Buenas Noches, respecto a que el helicóptero que llegó en rescate, evacuó a funcionarios, pero rescatistas y tripulantes de la otra aeronave debieron volver caminando, aseveró que las condiciones ese sábado "eran más severas, el viento se había incrementado. "El escenario era otro. Nosotros estamos preparados y entrenados para eso y, estando mucho más tranquilos con el rescate que hubo, decidimos que el helicóptero no vuelva otra vez a la zona, ya que era muy peligroso", aseveró en ese sentido.. "Nos hemos estado comunicando desde que volvimos, con diferentes autoridades nacionales. Ayer nos encontramos con el Presidente. Contamos con todo el equipo que estuvo a bordo del helicóptero nuestra experiencia y Macri agradeció nuestro trabajo y el de los rescatistas, que lo hicieron con mucho profesionalismo", aseveró.