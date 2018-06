Peñarol-Sportivo: Dieron a conocer operativo de seguridad y recomendaciones

Peñarol y Sportivo Urquiza disputarán un partido el domingo a partir de las 13 en el estadio del tricolor. La apertura del estadio será a las 12.30 y la venta de entradas será hasta las 11.30.



Asimismo, desde la Policía informaron que estará restringido el tránsito para la circulación vehicular desde las 12 en Boulevard Perette, a partir de Pellegrini en dirección oeste; Pirán se encontrará cortada en su carril del cardinal norte.



Todos los que concurran al partido deben hacerlo con el DNI. Por calle Duran hará ingreso el público local y por calle Boulevard Perette y Pirán lo hará el público visitante.



Los medios de prensa que se encuentren debidamente acreditados y autorizados deberán hacer ingreso por calle Pirán e Ituzaingó, lindante al Salón de eventos del club.



Recuerdan que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 mts. al club. De detectarse alguna situación irregular, se labrará el acta correspondiente.



No se podrá ingresar al interior del estadio con ningún elemento de pirotécnica, sea sonoro o lumínico; tampoco con vestimentas deportivas o con inscripciones que pertenezcan a otros clubes que participan en la Liga Paranaense; no se pueden llevar botellas de vidrio ni plásticas, como así también encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares.



Se podrá ingresar con elementos de percusión y banderas únicamente relacionadas al club local, con bastidores de plástico que no excedan los dos metros y no mayor a 5 cm de diámetro.