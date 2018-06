El Ventilador debatió sobre el "freno" de la actividad comercial

Cuando el negocio deja de ser rentable



El descenso en el consumo registrado en los últimos meses, la alta presión tributaria y el precio de los alquileres, provocan el cierre o traslado de comercios. Esto ocurre en todo el país.Quien realiza un simple paseo por la Peatonal San Martín de Paraná. En este marco,: la polémica que rige en torno al crisis de la actividad comercial, dirigió todas las miradas.El periodistaaseveró: "Vamos a coincidir en que hay una baja del consumo, en mayor o menor medida, que la venta ilegal perjudica, que la presión impositiva es récord.. Creo que falta iniciativa de los gobernantes, porque la economía no se va recalentar de un día para el otro. Si el contexto es de ajuste y de recesión se va a ver una economía más fría, tanto el comercio no va a levantar. Según los números de Came lo único que crece en nuestro país es el sector de bienes durables".La panelistaaseveró que los alquileres siempre fueron caros y preguntó si incide en este momento.

El principal problema es la caída del consumo

Rafael Vicentín, presidente Apyme Paraná, explicó aque ". Como consecuencia de ese encadenamiento de situaciones se termina en el achique de negocios y, en algunos casos, en el cierre".Asimismo, planteó que "siempre escuché que las empresas ponen como queja sostenida el tema de los impuestos y de la mano de obra. Esto ocurrió en situaciones de crisis y desarrollo, por ello considero que no es el problema principal. Por otra parte,".. Cuando los trabajadores cobran más ganamos todos. Tenemos que reinventarnos", agregó.

Hay que acercar posiciones, encontrar un camino en común

Por su parte, Hugo Permayú, secretario general de Trabajadores Gastronómicos, indicó que "en nuestra actividad, que es muy dinámica,. Esto conlleva a un daño psicológico que lo sufre toda la familia".. Las tarjetas están agotadas, mucha gente debe hasta cinco meses. Por otra parte, el gobierno debe controlar y mientras se siga acogotando a los que menos tenemos será difícil salir de esta situación", dijo.. Creo que la solución va por el lado de un gran acuerdo entre todos, acercar posiciones, encontrar un camino en común., no cuando están los despidos. Todos sabíamos qué ocurría con el comercio de los chinos: fuimos a hacer inspecciones, tenían trabajadores escondidos, no pagaban en tiempo y en forma, los hacían trabajar 10 horas y les pagaban por cuatro"."Un caso lamentable fue el de Petra, donde desaparecieron los empleadores de un día para el otro. Lo mismo ocurrió con el Hotel Alvear, les debían mucho dinero y nadie hizo nada", agregó.Laentendió que no hay rubro que no se vea afectado por la crisis: estaciones de servicio, jugueterías, casas de ropa, gastronomía.. ¿Qué hace un trabajador que durante veinte años estuvo trabajando en un comercio de determinado rubro, cómo puede reinsertarse nuevamente en el mercado laboral? Muchos de ellos, con unos cincuenta años, se ven obligados a incursionar en el mercado informal".entendió que "nos hemos acostumbrados a vivir en una crisis permanente que viene arrastrándose por años yProbablemente estemos vendiendo en prendas e importes, más que el año pasado, aunque por el incremento de los precios estamos igual, es como que vamos marcando el paso, siempre en el mismo sitio"."En mi rubro, por ejemplo, en febrero compro invierno, y tengo que pagarlo en marzo o abril con cheques, y vendo recién en junio, cuando hace frío. Necesito el apoyo del banco, en otras épocas había créditos más flexibles; hoy se está hablando de más de un 30 % anual. Esto `te mata`, no llegás a comprar. Me ha pasado golpear la puerta del banco para pedir un crédito para pagar los sueldos o un impuesto. Salís al paso confiado de que todo va a salir bien y te encontrás con otro tipo de situación y no queda otra que recurrir al banco", apuntó Bejar.A su vez,y puso como ejemplo: "Uno entra a la peatonal y se encuentra con una enorme verdulería. Dicen que hace 17 años que están ahí, pero 17 años en la ilegalidad, no los convierte su situación en legal".A entender del, "si hay plata en la calle, todos salimos ganando". Acotó que en el rubro en que se desempeña, "a nivel nominal, estoy vendiendo igual que en 2017 y 2016, y a su vez, igual que en 2015. Incluso tuve que incorporar mercadería nueva, y buscar nuevos mercados para poder recrearme y seguir creciendo".Respecto de la "mudanza" del centro a otras zonas comerciales de la ciudad, aseveró:"Hay muchos insumos de los productos que vendo que están dolarizados y las sucesivas devaluaciones que ha habido pasan a mis costos y a lo que paga el consumidor. Eso sumado a que en el mercado no hay dinero, el tema de las tarjetas no sirve a esta situación, es necesario recrearse", insistió Atelman.

El comerciante va a tener que reacomodarse a los nuevos paradigmas de trabajo

En tanto, la periodista Claudia Yauck, opinó que "Hay que bajarles la carga impositiva a los comerciantes para que puedan trabajar"."La despensa y el mercadito del barrio que en 2001 le dio una mano al vecino, porque no se podía comprar en el supermercado con los bonos, y ayudó a la economía familia con el fiado, todavía sigue trabajando, está haciendo el aguante porque sabe que este contexto y sueldo que está desdibujado va a tener que reacomodarse. También el comerciante va a tener que reacomodarse a los nuevos paradigmas de trabajo", consideró.Y agregó: "en Paraná hay nuevos centros urbanos de comercio, en otras zonas que no son céntricas. Si bien es positivo,".

Si a los sueldos se les hace perder el poder adquisitivo, se los está sepultando

El periodista Mariano Kohan, señaló que "si a los sueldos se les hace perder poder adquisitivo se los está sepultando. Los pequeños comerciantes fueron actualizándose, juntando ahorros durante 8 o 10 años, hubo una recuperación y florecimiento pero".Manifestó además que "la provincia podría hacer un esfuerzo de declarar la emergencia".cerró el debate de este martes, asegurando: