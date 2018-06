Alguien pasó en rojo: Violento choque en la zona de la terminal de colectivos

Un violentísimo choque se produjo este martes, alrededor de las 9.30 en la intersección de Avenida Ramírez y Escalada de San Martín, en inmediaciones de la Terminal de colectivos de Paraná. La situación generó importantes congestionamientos en el tránsito cerca de las Cinco Esquinas.Un remís de la empresa Cooperativa Nueva Colón colisionó con una camioneta Toyota Hilux. Producto del accidente el conductor del auto fue hospitalizado con lesiones leves en una de sus piernas.Según supo, la Hilux circulaba de norte a sur por Avenida Ramírez, mientras que el vehículo de menor porte salía por la calle lateral de la Terminal de Colectivos.El chofer de la camioneta dijo aque tenía el semáforo en verde y que habría sido quien conducía el remís el que cruzó en rojo."Venía transitando del norte hacia el sur y, de repente siento la colisión de un remís que salía dela calle lateral a la terminal. Me impactó en la parte de atrás, en el lateral derecho de la camioneta, por lo que perdí la estabilidad y dí contra la puntera del centro de la calle", relató Hugo Bernhardt a. El rodado se cruzó y terminó en el cordón que da a la terminal.El joven indicó que "fue solo un susto. Yo venía circulando por la arteria principal y sentí el impacto del remisero. Un chico vio que el remisero pasó el semáforo en rojo", expresó.Sobre el estado de salud del hospitalizado, expresó que "parece que tenía un golpe en la pierna, a mi gracias a Dios no me pasó nada, mientras que los daños en mi vehículo son menores, pero no fue mucho más que un susto", completó.