Tramitan beneficios de SUBE en el Complejo Escuela Hogar de Paraná

Sobre el aumento al precio del boleto

La Unidad Móvil de SUBE se encuentra este martes y miércoles en el Complejo Escuela Hogar de Paraná, de 8.30 a 13.30, para que estudiantes y vecinos interesados, puedan gestionar los beneficios que se ofrecen para hacer uso del transporte urbano de pasajeros."Los interesados deben presentarse con la documentación que respalde el beneficio al que se quiere acceder, además del DNI y la tarjeta", confirmó a, Leandro Fernández, coordinador de SUBE en Paraná.-Personas con discapacidad, para acceder a los pases libres deben contar con el certificado que otorga el IPRODI.-Estudiantes primarios, secundarios y universitarios, deben presentar el certificado de alumno regular de este año lectivo.-Trabajadores, tienen que acercarse con el recibo de sueldo para obtener el boleto obrero.En la oportunidad, el coordinador adelantó que se lleva adelante una planificación para que la SUBE Móvil se acerque a instituciones y clubes, durante lo que queda del año. "Al no tener más tarjetas gratis para entregar, se le pide al beneficiario que traiga su plástico y podamos tramitarle el beneficio", explicó Fernández.Se recordará que el Concejo Deliberante de Paraná, autorizó una actualización en los precios del boleto del transporte urbano de pasajeros , pero los nuevos montos aun no impactaron al hacer uso del servicio."No se aplicó aun porque falta firmar partes del decreto donde se da la suba, y hasta que todo no esté firmado, no se cambiará la grilla de precios", aclaró el coordinador de SUBE en Paraná, al tiempo que subrayó que el incremento se dará "en estos días".Respecto de los beneficios que brinda el servicio, aclaró que "no hay que volver a hacer un nuevo trámite, ya la suba del precio se aplica de forma automática".Finalmente, advirtió que "este año se registrarán los primeros vencimientos de la SUBE"."En julio para los boletos gratuitos por discapacidad; en septiembre, los de jubilados; en octubre, los obrero; y en diciembre los de estudiantes", detalló.Y en esa línea, encomendó: "Los beneficiarios tienen que presentarse después de la fecha de vencimiento, para validar ese beneficio por un año".