El taxidermista del Museo y su arte de "volver a la vida" a los animales

Video: El Taxidermista: el hombre detrás de los animales embalsamados del Museo

La taxidermia es el arte de disecar animales para conservarlos con apariencia de vivos y facilitar así su exposición, estudio y conservación. Se trata de "darles vida", para que sean lo más real posible.



En diálogo con Elonce TV, Sergio Medina, taxidermista del Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano", explicó que "los animales más chiquitos son los más complicados de hacer. Se puede trabajar sobre cabezas de búfalos hasta colibrís, todos los animales, hasta los invertebrados".



Su primer trabajo fue un zorrino que "dejó olor a orina por una semana en el museo. Es algo que te tiene que gustar, haciéndolo con pasión todo se puede hacer".



"Cuando termino los animales les doy la forma y los dejo para que se vayan secando. Una vez que están secos es imposible darles otra forma. Si se caen ser rompen", informó.



Desde el museo aclararon que "no matamos los animales. Se donan o los encontramos muertos en la ruta. Quien encuentre un animal debe meterlo en una bolsa en el freezer y luego traerlo".



Su pasión por este trabajo surgió cuando tenía 15 años y no quería que los animales muertos desaparezcan. "Les ponía alcohol, me salía cualquier cosa y se echaban a perder. Unos parientes me enseñaron, después estudié y recibí mi título", relató. Elonce.com