El Mundial toma color y el cambio de figuritas ya es un boom en Paraná

A 10 días del inicio del Mundial de Fútbol de Rusia, el clima en torno al evento deportivo por excelencia de este 2018 va tomando color.Y el intercambio de figuritas mantiene la vigencia que cada cuatro años se renueva aunque ahora, cAsí, por estos días en la capital entrerriana, pueden verse los niños yendo a las escuelas con sus álbumes o llevando el listado para corroborar con sus amigos quienes son los futbolistas que les faltan. Aunque no es sólo cuestión de chicos o adolescentes. También están quienes peinan canas, que tienen guardados cuadernillos de mundiales anteriores y no quieren perderse este.Poco importan si son sus ídolos: Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, o algún ilustre desconocido de países con escasa tradición futbolística.En Paraná se han conformado grupos de Facebook y existen sitios de reuniones donde decenas de personas se congregan a buscar aquella figura que les falta. Este fin de semana, por ejemplo, algunos se juntaron el sábado en la Plaza Alvear, mientras que¿Cuál es la figurita más difícil?, interrogóa los presentes. "Para mí la copa del mundo", dijo uno de los chicos mientras revisaba el mazo de otro de los chicos, en busca de alguna que no tuviera. "Uno de los que me falta es Messi", se escuchó a otro detrás. "Alguien tiene la 100", es la única que me falta preguntaba un hombre de unos 40 años.Un joven esperaba ansioso y con unas 300 figuritas que le quedaban preguntaba: "Alguien tiene la 540. Es el escudo de Túnez. Es la única que me falta". Y a poco de decirlo halló el tesoro que esperaba. Un niño se acercó y le exhibió la figura que dibujó una sonrisa en su rostro. Tenía ante sí la posibilidad de completar el álbum. Como gesto de agradecimiento le dio unas 20 figuritas al chico, a cambio de la única que le restaba.Así transcurrieron más de dos horas en la esquina de este drugstore que se ha convertido durante los últimos domingos en un lugar cada vez más concurrido.Es que, según algunos que llevan varios años coleccionando estos álbumes,. No obstante, llenarlo cuesta como mínimo 2.010 pesos, aunque aquello que logran completarlo, siempre se quedan con algún remanente, por lo que esa cifra crece. Está en la habilidad de trueque tratar de que el remanente sea lo menos posible.