Joven madre clama por sus hijas mellizas dadas en adopción sin su consentimiento

Caer y volver a levantarse por otra oportunidad

Una joven madre le reclama a la Justicia entrerriana por la tenencia de sus hijas mellizas de seis años, las que"Hace tres años que no veo a las nenas", le aseguró la joven a, el programa que se emite porA los 12 años, en el hospital San Roque de Paraná, dio a luz a mellizas, las que había concebido producto de una violación.En ese momento, debido a que era menor de edad, las bebas quedaron bajo la guarda de su abuela, pero por "un traspié" con la Justicia, la mujer quedó detenida.Mientras tanto, las pequeñas siguieron al cuidado de su madre, hasta que un incendio que afectó la vivienda en la que vivían, fue el causal para que las menores sean retiradas de la guarda de su madre y queden bajo la custodia del Copnaf., se lamentó la mujer. "Nosotros somos una familia humilde, pobre, por ese motivo será que nos sacaron las bebés", se preguntó., y desde ese momento no tuvimos novedades de nada, no las hemos visto", contó la abuela, Susana Manuela Morales, cuya hija clama por sus hijas mellizas que fueron dadas en adopción sin su consentimiento.. Y ahora me enteré que las dieron en adopción; pero a nosotros no nos preguntaron nada, ni a la madre que ahora tiene 20 años, porque cuando se las sacaron era menor", expuso la mujer."Las bebés estaban bien cuidadas, iban al Jardín, no eran golpeadas ni lastimadas. No sé por qué se ensañaron tanto con mis nietas", es la pregunta que la abuela se hace sin hallar respuestas. "Yo las crie desde que tenían seis meses", comentó y las lágrimas le impidieron continuar su relato.La joven que hoy tiene 20 años y un tercer hijo, confesó ante este medio que "hace tres años atrás, vivía en la droga".Pero según reafirmó, se levantó y emprendió una lucha por la tenencia de sus dos pequeñas hijas."La abogada me dijo que para tenerlas conmigo, ellas tenían que tener un lugar donde vivir. Hace tres meses terminé una pieza y ahora me falta poner el techo en una de las piezas. Cobro un plan de 4800 pesos, y además, hago changas limpiando casas, por lo que me pagan 300 pesos por día", relató la joven para argumentar que quiere a sus hijas de nuevo con ella.De acuerdo a lo que contó, el 8 octubre del año pasado que fue la última audiencia que tuvo ante los Tribunales de Paraná, en el marco del camino que transita para recuperar la tenencia de sus hijas., subrayó.