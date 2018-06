El mensaje de Puiggari a legisladores que tratan la despenalización del aborto

La Iglesia Católica celebró este sábado la festividad de Corpus Christi, o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. En la oportunidad, y según registró, el mensaje del arzobispo de Paraná, Monseñor Juan Alberto Puiggari, ante los fieles, estuvo dirigido a los legisladores que deberán votar en torno al proyecto de ley para la despenalización del aborto. También se refirió a los casos de abusos de menores que salpicaron a la Iglesia."Reunidos en Paraná, queremos expresar nuestra firme convicción de que cada niño que está viniendo a este mundo merece ser bienvenido, pues todo ser humano es un don, con su dignidad inviolable de ser persona, imagen de Dios", sentenció Monseñor Puiggari. "Afirmamos y propiciamos una cultura de la inclusión, que no descarte a nadie por ninguna razón. Rechazar la vida que empezó su camino es signo de una cultura del descarte y la exclusión que nos deshumaniza, empobrece y contradice el dato duro de la ciencia", agregó.Según apuntó el prelado ante los fieles, "el drama humano de una madre que se ve en el dilema de abortar a su hijo, implica diversos actores, pero nunca un problema humano se puede resolver eliminando a uno de ellos; siempre se debe solucionar procurando salvar a todos"."Por eso le pido al Señor de la Vida para que ilumine a los legisladores para que con inteligencia, y sabiduría, respetando la verdad y el bien, busquen aprobar leyes que ayuden a que toda mujer se sienta protegida y acompañada en su embarazo y que a ningún niño por nacer se le impida hacerlo bajo ningún pretexto", encomendó.En la ocasión, el arzobispo de Paraná también hizo alusión, sin mencionarlo directamente, a la reciente condena al sacerdote Justo José Ilarraz por los abusos y corrupción de menores cometidos en el Arzobispo de Paraná, entre 1984 y 1993."La Iglesia en Paraná ha sido sacudida en los últimos años por casos y denuncias de abusos, incluso con unas recientes condenas penales", indicó Puiggari. Y aclaró: "Quisiera decirles, queridos fieles y sacerdotes aquí presentes, que soy consciente de todo esto, y que me duelen estas situaciones, principalmente porque han originado mucho sufrimiento para quienes han sido víctimas y sus personas más cercanas, todos ellos hermanos nuestros. Y también por tanta gente buena, que ama a Cristo y a la Iglesia como ustedes que han venido hoy a homenajear a Jesús Eucaristía, y que puede sentirse desorientada, confundida y -¿por qué no decirlo?- desilusionada".Según ratificó, "estamos haciendo todo lo posible para que no se vuelvan a producir nunca más estas situaciones, para que todos los espacios de Iglesia sean seguros para todos y ámbitos en donde se perciba la búsqueda de la santidad"."Quiero con toda humildad volver a manifestar, esta vez frente a ustedes, que estamos peregrinando como Iglesia el arduo y penoso camino de la purificación, la penitencia y la redención por todas las veces que el Señor ha sido ofendido en un niño en el ámbito de nuestra Iglesia", dijo Puiggari ante los feligreses que acompañaron la celebración de este sábado y que pudo registrar"Los actos cometidos por unos pocos no pueden desacreditar ni desvalorizar la labor de tantos sacerdotes que han sufrido por esta situación y que abnegadamente siguen trabajando silenciosamente entregando su vida a la Iglesia y a sus hermanos. A ellos también les agradezco y los animo a seguir con alegría al Señor", encomendó."El perdón tiene que ver con la verdad y la justicia, exige la Cruz del Hijo y nuestra conversión que es restauración de la verdad. Recen mucho por nosotros y con nosotros", les dijo monseñor a los fieles."¡Quédate con nosotros Jesús, te necesitamos! Libera a nuestra Patria de la amenaza contra toda vida, del aborto, de la violencia y del odio que contamina las conciencias, acompaña a nuestro pueblo que sufre por la falta de amor, de fe, del pan, del trabajo, fortalece a los sufren en el cuerpo o en el alma, purifícanos con la potencia de tu amor misericordioso", cerró.