Copnaf sobre la denuncia de maltrato: "Hay un monitoreo constante"

Paraná Denuncian por maltrato a cuidadoras de un hogar del Copnaf

Una mujer denunció que las cuidadoras del hogar Otero maltratan a los niños que están a su cuidado. Asimismo, indicó que "la alimentación es muy mala" y que su sobrino de dos años "bajó considerablemente de peso".Relató que el lunes presenció una situación de maltrato: "son ocho nenes en una piecita y estaban jugando con las pelotas, las tiraban para arriba. Entraron, les sacaron las pelotas y un nene empezó a llorar. Inmediatamente abrieron la puerta del patio para que salga pero hacía frío y ya estaba oscuro. Como no quiso salir una cuidadora lo zamarreó y le pegó en la cabeza".Al respecto, la vicepresidenta del Copnaf, María del Huerto Reutlinger, explicó que "presentaciones formales de malos tratos no hemos tenido en la institución, ni de parte de este familiar de uno de los niños ni de otras personas. No obstante, vamos a activar los mecanismos institucionales correspondientes para investigar esta sospecha. Esos mecanismos no solamente se restringen a una residencia puntual, sino también a todo el equipo que trabaja en esa residencia. Ha sido siempre central la capacitación de los promotores para estar alerta a los estándares de cuidado de los niños".Comentó que intentaron comunicarse con la mujer que denunció el hecho y aseguró que "están abiertas todas las puertas de la institución para recibirla".La mujer había contado aque resolvería la situación de adopción del niño en Tribunales. Sobre ello, Reutlinger señaló que "son los equipos técnicos los que van definiendo cuál es la progresividad de algunas decisiones en el marco de la intervención. En este caso este familiar tiene la posibilidad de visitar al niño, como también de llevarlo como visita. En todos los casos estas cuestiones son definidas por el equipo de intervención".Y continuó: "una cuestión asistencial, alguna dificultad económica por ejemplo, no es uno de los motivos más severos por lo que los niños son separados de su grupo familiar. Generalmente se ve la capacidad de cuidado y la posibilidad de alojar a un niño, que no se remite solamente a un espacio físico".También la mujer denunció falta de alimentación en el hogar. Reutlinger aseguró que "las partidas de alimentación están, en todas las residencias, permanentemente monitoreadas".