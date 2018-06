Niños y jóvenes se reúnen en plazas para practicar calistenia

En los últimos años, la calistenia se ha puesto de moda a pesar de que se tiene constancia de que este sistema de entrenamiento se utilizaba hace siglos. Hoy son muchos los que escogen esta actividad a la hora de llevar a cabo una rutina deportiva al aire libre en los gimnasios.



Xavier y Leandro, desde Villa Hernandarias, en la plaza de calles Zapata y Villa San Benito, contaron a Elonce TV de esta disciplina deportiva que cada vez suma más adeptos en la ciudad.



"Tenemos niños de 8 años que se animan a `tirar` todos los trucos. A las barras las hicieron los chicos del barrio, trajimos colchones de nuestras casas. Estamos pidiendo que nos escuchen, ya que somos bastantes. Queremos contar con un parque como el que tienen en Santa Fe. En la vecina ciudad cuentan con un parque de entrenamiento, con las medidas de seguridad necesarias para esta práctica", aseveró Xavier.



Al hablar de las virtudes de esta actividad que se realiza al aire libre o en gimnasios, dijo que "los chicos se divierten. En vez de estar con el celular, la computadora u otras cosas que no suman tanto a nuestra salud, elegimos esta opción que es mucho más sana".



Practican todos los días, desde las 15:30, en ese lugar.



Mencionaron que en el Club Toritos, "se han sumado mujeres a la actividad". ¿Qué beneficios conlleva la calistenia? Lo que más suele impresionar de la calistenia es el control del movimiento corporal que tienen los practicantes de esta disciplina. Hay quien puede pensar que todo ese control se basa en desarrollar la fuerza de los músculos, pero además de eso, también es necesario la agilidad y la flexibilidad.



Todo esto hace que en la calistenia se preste más atención a la ejecución de los ejercicios y no al trabajo en sí. Como consecuencia, esta disciplina conlleva una serie de beneficios que merecen mencionarse para entender el furor que está causando últimamente:

Incrementa la fuerza, potencia y resistencia muscular.



Mejora la flexibilidad y el equilibrio.



Aumenta los músculos (limitado, al utilizar el peso corporal).



Mejora del alineamiento y la postura corporal.



Menor riesgo de lesión en comparación con otros deportes al trabajar de forma muy progresiva e ir de ejercicios sencillos a otros más complejos. ¿Por qué cada vez hay más adeptos? Este sistema de entrenamiento es mucho más que hacer ejercicios básicos de toda la vida. Su intensidad se puede aumentar usando anillas, barras desde las cuales colgarse o poniendo pesas sobre el cuerpo.



Precisamente, este punto es lo que hace de la calistenia un deporte atractivo: todo el mundo (que no esté lesionado) puede empezar a practicarlo a diario. Solo es cuestión de introducir los ejercicios mencionados de forma progresiva, y en cuestión de un mes, se empiezan a ver resultados, pudiendo aumentar el número de repeticiones o simplemente ejecutando los ejercicios mejor.



Además de su sencillez y de que es apto para prácticamente todo el mundo, la calistenia también se ha puesto de moda en el mundo del fitness porque, a simple vista, se puede ver que los practicantes tienen una buena forma física, con predominio de la hipertrofia muscular y un bajo porcentaje de grasa. Estos aspectos juegan a su favor a la hora de decantarse por esta disciplina entre todas las que se pueden practicar sin material deportivo y sin acudir a ningún centro deportivo. Elonce.com.