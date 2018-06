Denuncian por maltrato a cuidadoras de un hogar del Copnaf

Video: Grave denuncia contra cuidadoras de niños del Copnaf

María Belén Monzón intenta adoptar a su sobrino, de dos años, que vive desde el 17 de diciembre en el Hogar Otero, del Copnaf. Denuncia malos tratos a los niños por parte de las cuidadoras.



En diálogo con Elonce TV, contó que "este viernes me llamaron para consultarme si iba a ir a retirarlo, que me lo daban los domingos. Les dije que sí pero que no iba a ir ni lunes ni viernes a ver al nene hasta no ir a Tribunales con mi abogado y hacer los trámites mediante el juzgado".



Asimismo, relató que el lunes presenció una situación de maltrato: "son ocho nenes en una piecita y estaban jugando con las pelotas, las tiraban para arriba. Entraron, les sacaron las pelotas y un nene empezó a llorar. Inmediatamente abrieron la puerta del patio para que salga pero hacía frío y ya estaba oscuro. Como no quiso salir una cuidadora lo zamarreó y le pegó en la cabeza".



En la institución "hay seis o siete cuidadoras. Los directivos están de mañana. Hoy me comuniqué con una mujer que me llamó y me gritaba. Se enojó cuando le dije que iba a ir a Tribunales con mi abogado para hacer todo por ley. No quiero dar más vueltas y estar esperando cuando ellas decidan cuando dármelo o no. Para ir a mi casa y decirme que es una lástima que tengo una sola pieza, no tuvieron problema. Ellos tienen a 12 nenes en una sola habitación y me dicen a mí que no puedo tener a mi sobrino en la misma pieza que mis dos hijos".



"Me sentí dolida porque es irrisorio lo que me dicen. Es una criatura que tiene hogar, una familia de sangre que quiere adoptarlo y me piden estas cosas. En el hogar cada cuidadora tiene a cargo a dos chicos y no los cuidan. Ellas están sentadas tomando mate. Tengo temor por mi sobrino, lo traje dos veces a mi casa. Él tiene terror a la oscuridad y seguramente es una secuela de maltrato", lamentó.



Además, señaló que "otro de los problemas es la alimentación, que da vergüenza. Las que se comen los alimentos de las criaturas son las cuidadoras. Mi sobrino es increíble cómo bajó de peso: la ropa de cuando tenía un año le sigue entrando. Usa un talle de pañal que no le corresponde. Cuando lo veo, los domingos, lo baño y me doy cuenta de la falta de todo. Disfruta bañarse, come por dos. Cuando le llevo algo al hogar se enojan. Hace unos días llevé globos para todos porque había sido el cumpleaños de mi hija y se enojaron porque los nenes les pedían que les aten los globos".



Informó también que su hermana no está en condiciones psicológicas para poder criar a su sobrino y por eso ella decidió iniciar los trámites de adopción. "Tengo un trabajo, estudio, tengo dos hijos, un hogar. También está mi mamá, mi hermano", finalizó. Elonce.com