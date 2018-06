El Ventilador analizó distintas posturas en torno al Puente Paraná - Santa Fe

El debate sobre el puente

Así las cosas, el organismo nacional definió que, según su criterio, la traza más adecuada era la que proyecta el puente a la vecina orilla con ingreso desde las barrancas entrerrianas a la altura de la Toma Vieja. La traza original número 3 se encontraba en un punto intermedio entre la continuación imaginaria hacia la costa de las avenidas López Jordán y Gobernador Crespo. Este acceso desde la cabecera entrerriana luego se fue corriendo más al sur (con tres alternativas), hacia lo que sería la continuación de Blas Parera, con la idea de que los barcos tuvieran mayor grado de maniobra ante la curva natural que posee el río un poco más al norte. El debate se instaló en la noche de este jueves: la polémica que rige en torno al Puente Paraná Santa Fe, dirigió todas las miradas. Especialistas, ambientalistas y periodistas, buscaron puntos de acuerdo.

No a la traza, sí al Puente

Con diversas miradas, tanto el conductor Lalo Foncea, como los panelistas Ana Tepsich, Claudia Yauck, Mariano Kohan y Sebastián Martínez fueron haciendo sus aportes al debate.La panelista Ana Tepsich planteó: "" y de esta manera, abrió el debate., presidenta de la comisión vecinal Toma Nueva e integrante del movimiento Despierta Paraná mencionó que los vecinos que componen la organización dicen ""."No solamente somos La Toma, somos todo Paraná, todo un sentir ciudadano. La traza elegida afecta un barrio, el desarrollo de una ciudad, lo que queremos y creemos que se merece la ciudad. Creemos que está en riesgo el Túnel, afecta la Planta Potabilizadora de agua, un área protegida ecológicamente; el camping público, único en Paraná, con mucho futuro turístico", expresó Pajares.Asimismo la vecinalista mencionó que la propuesta del Movimiento Paraná Despierta es "que se vuelva a escuchar a la gente que por más de 20 años ha planteado alternativas mejores. No somos ingenieros, ni arquitectos ni técnicos, hoy somos ciudadanos, que despertamos un gran movimiento y generamos que las voces que por muchos años tuvieron su espacio para debatir, vuelvan a estar sobre la mesa. Hubo dos años en que no se escuchó a nadie, los foros metropolitanos de debate, los colegios profesionales, y a nosotros tampoco. Sabemos que hay estudios mucho más beneficiosos para la provincia y para la ciudad".

"Es un disparate plantearlo al sur"

Por su parte, el arquitecto Rodolfo Borini entendió que "no hay ninguna necesidad de impactar sobre la vida de nadie. Superficie para desarrollar el puente hay. Es un disparate plantearlo al sur, porque si estamos hablando del impacto que genera este puente de 3500 metros de costa al túnel lo tenemos que comparar con el otro que cruza ocho kilómetros, que hay que hacer terraplenes, puentes elevados. El costo es totalmente distinto".En tanto, apuntó que "el Puente surge cuando se empieza a hablar del área metropolitana. El que tiene memoria se va a acordar de esto. Lo del Túnel es una garantía futuro, no es que tiene diez años más. Sacarle la carga al túnel es darle vida útil. La discusión de esto no empezó en diciembre del año pasado, empezó hace diez años. Se llega a esta instancia de tomar una decisión en 24 horas, porque no se ha participado en los últimos diez años, al desinteresarse al tomar opinión, tanto los vecinos de Paraná como los sectores a los que les interesaba el tema. Esto es público y viene siendo debatido"."Corral nos hace perder dos años, con el interés de que la traza se modifique para que pase por el puerto, se acepta eso y no aceptan ningún planteo alternativo de Paraná. Nosotros perdimos todo peso político y tenemos que aceptar una imposición".

Necesitábamos una alternativa

El, integrante del Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil, explicó que "la traza puede estar en otro lugar, ya que había 10 posibles y se fueron descartando. Hay tres variables a tener en cuenta para definir una traza: asegurar la navegación y la seguridad geológica, pero también la estabilidad del río en los últimos cien años".Manifestó que "en el año ´96, ´97, el Colegio de Ingenieros fue el primero que lanzó una traza tentativa que pasaba por Blas Parera. Se alquiló un helicóptero, se sacaron las fotos y demás. La idea era instalar en la sociedad la idea de riesgo que corríamos con el Túnel, porque un motociclista pasó y sintió ruidos. Necesitábamos una alternativa. Cualquier obra requiere mantenimiento para que tenga durabilidad y sobrevida. En la actualidad estamos en esta instancia o cerca".

La traza debe ser en el sur

El, indicó que "en nuestra gestión el puente siempre fue planteado como parte de una infraestructura de un desarrollo regional, ni siquiera de Paraná. Va mucho más de esta ciudad y de Santa Fe, es de toda la región. Nos planteamos un proyecto estratégico de hacer de la provincia de Entre Ríos un gran complejo agroalimentario e industrial. Para darle valor a las materias primas teníamos que generar un marco de infraestructura necesario para darle competitividad sistémica".Consideró que "si nosotros no hacemos el puente en el sur, como se venía discutiendo, planteando las perspectivas de un desarrollo regional, creo que vamos a errar. Semejante inversión para que sea un tránsito interno entre Paraná y Santa Fe no me parece".

Pensemos en un Área Metropolitana más diversificada

Elplanteó que "¿estamos muy apurados por un puente donde nos van a quedar todas las externalidades negativas y las positivas son para Santa Fe?" y aseguró que "en Europa están tratando de recuperar sus arroyos contaminados y nosotros al revés. Ya perdimos los Arenales y vamos a perder la Toma Vieja en función de intereses de Santa Fe. Qué hermoso sería tener en el sur algo que articule el aeropuerto de cargas, el parque industrial de Sauce Viejo. Que se piense en un Área Metropolitana más diversificada".

Es una discusión que lleva más de 30 años y no está saldada

Por su parte, lamanifestó que "presuponer que el Estado Nacional, dos provincias con signos políticos distintos, dos intendencias diferentes, más todos los colegios profesionales que intervinieron en la discusión, se pusieron de acuerdo en un gran complot para dinamitar un barrio, es al menos osado. Es una discusión que lleva más de 30 años y no está saldada. Nación dijo que se hace con participación público-privada, la obra no estaría en riesgo a pesar de la crisis y de los problemas que se presentaron".Además, dijo que "no hay un proyecto cerrado y antojadizo, quizás falta información".Se refirió al caso del puente Victoria-Rosario y consideró que "Victoria ha encontrado en los rosarinos un polo de turismo, un desarrollo, el tema ambiental pasa por otro carril"."Me parece importante definir qué tipo de capital de provincia somos, si nos vamos a dedicar al desarrollo. Entre Ríos es una isla y porque es increíble cómo se resisten a la conexión con otra provincia, a facilidades de transporte para la gente. Hay experiencias anteriores, como también el puente Zárate- Brazo Largo", aseveró.

"El objetivo debe ser garantizar la inversión"

Nadie está en contra del puente, la controversia es por la traza

El periodista Sánchez Romero aseveró: "Si uno lee el pliego original se va a dar cuenta dice que el objetivo es unir la cabecera de las dos ciudades. Lo dice el pliego del BID, que estemos o no de acuerdo es otro problema; esto está pensado así desde el inicio. A mí me parece que la traza es un problema menor, hay un problema político financiero grave. La discusión pasa hoy por garantizar de alguna manera, en un contexto de crisis financiera, de incremento de las tasas, de dudas acerca del financiamiento internacional, si estamos en condiciones de garantizar la inversión en una provincia donde estamos totalmente carentes".Sebastián Martínez planteó: "La discusión actual es por la falta de información técnica que existe. Pero la clase dirigente no se hace cargo de este rol".".